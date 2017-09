La Junta defiende que la actividad de Cosmos es legal y avala su viabilidad

La empresa siempre ha defendido que en la actualidad "realiza su actividad con las autorizaciones necesarias, utilizando combustibles procedentes de residuos desde diciembre de 2016 con el aval de la autoridad competente". Además, ha informado en varias ocasiones de que técnicos de la Delegación de Medio Ambiente "han visitado la cementera para constatar que se cumplen todos los requisitos establecidos y autorizados en la AAI en vigor". La cementera siempre ha mantenido que la innovación del PGOU propuesta "carece de base legal y está fundamentada exclusivamente en opiniones, sin soporte jurídico y sin ningún informe sectorial que la justifique". La empresa sí que cuenta con un documento que establece que la valorización de residuos no tiene impacto en la calidad del aire.

El consejero fue tajante y declaró que "Cosmos no solo tiene expeditada la vía ambiental para su funcionamiento, sino que lo hará con los requisitos absolutamente puestos al día", mientras que "las restantes licencias que garanticen su viabilidad son de competencia municipal", dijo el consejero.

Fiscal insistió en que la posición de la Junta "se sitúa del lado de la ley" y reconoció que comparte "la filosofía" de la valorización de residuos, "que es la utilización de residuos para generar energía eléctrica". Esto, dijo, "es distinto de la incineración, por más que algunos se empeñen en decir que son la misma cosa". De hecho, "la Unión Europea considera esta técnica como moderna y con beneficios desde el punto de vista ambiental, porque se utilizan los residuos y no hay que llevar a vertedero y se genera energía eléctrica", valoró el consejero.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, fue ayer rotundo durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía y aseguró que la actividad de la cementera Cosmos y la valorización de residuos "se ajusta a la norma", además de defender la viabilidad de la empresa "desde el punto de vista ambiental". Fiscal respondió así a la pregunta realizada por el parlamentario del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico, quien pidió a la Junta que aclare la situación de la empresa para que los trabajadores "ganen tranquilidad". Hay que tener en cuenta que la Gerencia Municipal de Urbanismo inició hace meses una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de dejar fuera de ordenación y trasladar a la Campiña a las empresas que utilizaran residuos para generar biomasa. El expediente ha estado envuelto en la polémica desde el principio, por el rechazo de la empresa, los trabajadores o la oposición. Tampoco cuenta con el apoyo del PSOE, que siempre se ha mostrado reacio a este asunto y que la semana pasada paró la aprobación de un informe sobre la valoración ambiental de la empresa por considerarlo erróneo. En este sentido, Fiscal aclaró que la Junta sólo interviene en el proceso de la innovación del PGOU en dos ocasiones", la primera para emitir "un informe preceptivo y no vinculante" sobre el procedimiento y su adecuación a la legalidad, "sin entrar a valorar criterios de conveniencia y oportunidad", y la segunda cuando el Ayuntamiento solicite la inscripción y depósito.

El PP lamenta que Ambrosio no sea tan contundente

El parlamentario del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico aseguró ayer que "los trabajadores se alegran de oír la respuesta" ofrecida ayer por el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, pero "más nos alegraría que la misma respuesta la diera la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que hasta hoy se ha excusado en temas procedimentales y burocráticos para no dar la respuesta". Torrico añadió que en los últimos tiempos una parte del gobierno local, que no corresponde al PSOE, no está en la línea de cumplir la legalidad que, como dijo el consejero, proviene de la autorización ambiental integrada de 2008 y la valorización de residuos está autorizada por la Junta".