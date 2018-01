La Junta afirma que solo tiene "cerrada de palabra" la restauración del Salón Rico

El espacio más valioso de Medina Azahara tendrá que esperar -de nuevo- para su reapertura al público. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que la firma del convenio para el desarrollo de la segunda fase de restauración del Salón Rico sólo está "cerrada de palabra" con la World Monuments Fund. Vázquez apuntó que "estamos ultimando la fecha" para esa firma, sin precisar cuándo, aunque confía en que "será pronto" y no con la sección de París, sino con la americana.

En una visita el pasado mes de octubre, el consejero ya adelantó que había un "pequeño problema" con la World Monuments Fund pero habían conseguido solucionarlo, por lo que el patrocinio para cometer la restauración del Salón Rico estaba "resuelto". En ese momento precisó que la Consejería de Cultura aportaría tres cuartas partes de la inversión necesaria y el otro 25% lo daría la citada fundación. "En el momento en el que suscribamos el convenio, que ya está absolutamente desbloqueado, iniciaremos las tareas de recuperación del Salón Rico", aseguró el consejero en ese momento.

La constitución de la plataforma de apoyo a la candidatura se hará en febrero

Los trabajos de rehabilitación de esta zona del conjunto arqueológico llevan parados desde 2014 y hasta que no concluyan no se producirá su esperada reapertura al público. Sobre ello, Vázquez manifestó ayer que "dependerá de si estamos o no en el proceso de restauración de la segunda fase; ojalá podamos estar ya en marcha en esos trabajos".

Este nuevo retraso se produce en un momento muy delicado para Medina Azahara ya que en estos momentos es candidata a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, por lo que las exigencias desde este órgano son máximas.

El Salón Rico (también llamado de Abderramán III) era el gran espacio de algo más de mil metros cuadrados situado en el sector oficial de la ciudad que solía ser usado por el califa para las grandes recepciones políticas. La planta es basilical, con un núcleo de tres naves longitudinales separadas por arquerías y un pórtico delantero de seis arcos abierto al jardín. A ambos lados se disponen grandes estancias alargadas con salas cuadradas en sus extremos.

El mal estado de conservación del salón obligó a iniciar un proyecto de recuperación integral que aún no ha acabado. Entre las labores (algunas desarrolladas en la primera fase) se incluía subsanar los problemas de humedad del espacio, la actuación en los elementos ornamentales (muy abundantes en gran parte de la superficie), la sustitución completa de la solería de cemento por otra nueva de mármol (piedra original con la que se construyó la estancia) o la recuperación de una alberca.

Por otra parte, en cuanto a la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio Mundial de la Unesco, Vázquez recordó que en noviembre miembros de la Consejería de Cultura y del equipo de Medina Azahara presentaron en París el proyecto de la ciudad palatina. "Hemos recibido una buena valoración y unas recomendaciones que tenemos que implementar en las próximas fechas para trasladarlas a la Unesco", señaló, unas recomendaciones que se basan, sobre todo, en ampliar información y especificar planes a futuro de inversiones y conservación.

Al mismo tiempo "estamos trabajando en la constitución de esa plataforma ciudadana de apoyo a la candidatura, y esperamos ponerla de largo antes de mediados de febrero", concluyó.