La Junta afirma que habrá "nuevas actuaciones" en la zona de Torrijos

El Palacio de Congresos de la calle Torrijos sigue cerrado a cal y canto y las obras de ampliación paralizadas. Con este dato objetivo y sin fecha para que se reanuden, la Junta dijo ayer que en la zona "habrá que seguir haciendo nuevas actuaciones", una vez que se culminen las que ahora están si concluir. Quien hizo esta afirmación fue el delegado de Economía, Manuel Carmona, quien ayer recordó que "nuestro objetivo es recuperar la funcionalidad del espacio, aunque las obras tendrán que continuar una vez se realice la principal porque se trata de un lugar especialmente cuidado como BIC y que linda con el patio de los alcázares califales, la Filmoteca de Andalucía o la Biblioteca". No obstante, no pudo precisar en qué consistirían esas nuevas obras ni si pasarán por ampliar el Palacio de Congresos por la Filmoteca.

Carmona aludió a los problemas que el cierre de esta infraestructura -desde hace ya más de dos años- genera en el sector y aseguró que entiende su "preocupación". No en vano, la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba ha cuantificado esas pérdidas en 58,3 millones de euros. El colectivo defiende que de haber infraestructuras para la celebración de estos eventos Córdoba albergaría unos 50 congresos anuales. Así, insistió en que "desde la Delegación de Empleo seguimos trabajando, no se ha parado el trabajo, los técnicos han visitado y tienen prevista una visita el próximo martes" y subrayó que la Junta está "ultimando" el proyecto". El delegado recordó también que en la prima fase de adjudicación la empresa que comenzó las obras las dejó al 51% y avanzó que será el consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano, quien se encargue de dar la información completa los plazos de la obra del Palacio de Congresos.

En la misma comparecencia, la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, señaló que la Junta "ultima la redacción del proyecto sobre las obras que faltan por realizar desde el punto en el que la dejó la empresa a la que se le rescindió el contrato". Aunque no pudo concretar las fechas en las que se retomarán las actuaciones, Crespín manifestó que está "esperanzada en su culminación "y pretende que 2017 sea "decisivo para poder terminar las obras del Palacio de Congresos". "Hay partida y presupuesto, pero el proceso es muy laborioso", recordó.

La delegada explicó que "ahora hay que redactar lo que queda por hacer en el Palacio de Congresos, con la ayuda de Patrimonio y hay que tener eso hecho y ver cómo se llevan a cabo las obras". "No es el tiempo que habíamos deseado, pero la Ley de contratos públicos en aras de la transparencia y del buen hacer de la Administración, que a mi me parece fundamental, y ser lo más garantista posible, es lo que nos ha llevado a esto", subrayó. Indicó también que para reiniciar el proyecto "no hay que esperar resoluciones judiciales", ya que "hay informes que aseguran sobre el trabajo administrativo hecho que podemos seguir trabajando en aras del interés general independientemente del proceso judicial abierto por la empresa".