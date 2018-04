La Junta afirma que la carrera oficial no ha dañado al patrimonio

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado hoy en Córdoba que "la Semana Santa se ha celebrado con normalidad y no ha habido ningún daño sobre el patrimonio". Vázquez ha realizado estas declaraciones después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía emitieran sendos informes en los que se cuestionaba el montaje de la carrera oficial -gestionado este año por la Agrupación de Cofradías- debido a la colocación de algunos anclajes en los muros de la Mezquita-Catedral. Y ha respondido también de esta forma al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, quien incidió hace días en el resultado del citado informe que señalaba que la instalación de los palcos de la carrera oficial provocaba "daños" e incumplía la ley de Patrimonio. "Es muy grave que la Junta se ponga de perfil en este asunto", consideró entonces García.

El responsable regional de Cultura ha insistido en que "la primera obligación que tiene la Junta es hacer valer sus competencias y tutelar para que se respete y proteja el patrimonio. La Semana Santa se ha celebrado con éxito para el disfrute de los ciudadanos y no ha habido ningún tipo de perjuicio con los palcos". No obstante, Vázquez ha puntualizado que "a partir de ahora, entendiendo la preocupación que pudiera existir en algún colectivo, nos vamos a trabajar el Ayuntamiento, la Junta y la Agrupación de Cofradías para que no vuelvan a plantearse las dudas que se han podido plantear durante este año".