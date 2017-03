La Junta adelanta que el futuro parking del Reina Sofía será de pago

El futuro aparcamiento del Hospital Universitario Reina Sofía no será gratuito. Así lo adelantó ayer la delegada territorial de Salud y Políticas de la Junta, María de los Ángeles Luna, minutos después de que la plataforma ciudadana creada en torno al parking del hospital denunciara que todas las administraciones (Junta y Ayuntamiento) hayan evitado reunirse para acercar posturas. Respecto a la obligatoriedad de pagar el aparcamiento del centro hospitalario, Luna detalló que los estacionamientos cumplirán con una serie de condiciones que lo hagan "confortable" como la seguridad, y eso, apostilló, "algo tiene que costar". Lo que se desconoce aún es la fórmula que aplicará Salud para gestionar ese parking, ya que ni siquiera hay plazos para la reforma del mismo, así como del acometimiento de ese Plan de Accesibilidad de todo el hospital. En estos momentos, pagar por dejar el coche en el Reina Sofía no es obligatorio, sino voluntario. La gestión de los estacionamientos la lleva una empresa que emplea a personas en vulnerabilidad social y se reclama el pago voluntario de un euro durante todo el día.

Este hecho es, sin duda, uno de los que más diferencias marca entre la Junta y la plataforma ciudadana Aparcamientos Reina Sofía de Córdoba, que antes de que Luna confirmara ese pago ya avisaron de que su petición para el parking es "coste cero". Lo que esta organización siempre ha dejado claro es que la reforma o explotación de las dependencias del hospital no pueden correr a cargo de los cordobeses y argumentan que acudir hasta allí no responde a una cuestión de ocio, sino de necesidad.

Aparte del hecho del coste del aparcamiento del complejo sanitario, uno de los portavoces de la plataforma (integrada por numerosos colectivos y partidos políticos), Francisco Martínez Claus (presidente de Facua) anunció que hoy mismo estarán en el Parlamento de Andalucía para presentar un escrito por registro de entrada dirigido al consejero de Salud, Aquilino Alonso. En dicho documento, apuntó Martínez Claus, explicarán al consejero que se sienten "discriminados" ante la actitud de la delegada que "no nos reconoce como plataforma". De la misma forma, exigirán una reunión con Alonso, al que, aseguraron, se han dirigido en dos ocasiones sin que haya habido respuesta. También pidieron un encuentro con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la que el portavoz de la plataforma recordó que en Pleno se votó que esta organización fuera interlocutora con Salud algo que, criticó, no ha sucedido. De la misma forma pretenden reunirse con Luna, a la que a su vez acusaron de querer dividir a la plataforma por proponer reuniones individuales y no conjuntas.

Martínez Claus explicó, por otra parte, que el mensaje que quieren trasladar a las administraciones es el de la "disposición de colaborar" y no "iniciar un enfrentamiento" que, apostilló, "parece que sí es el que ellos buscan". Esto es, detalló, "unir esfuerzos y no formar discrepancias", todo ello "sin discriminación".

Sobre las declaraciones que hiciera Alonso en su momento alegando que las reformas que necesita el Reina Sofía se harían cuando hubiera disponibilidad presupuestaria, Martínez Claus aconsejó a Salud que utilice "lo que se ahorra con la subasta de medicamentos". Según la plataforma, ese ahorro asciende a 111 millones de euros anuales, de los cuales, 2,7, podrían destinarse a la rehabilitación del aparcamiento.

Sobre todas estas acusaciones, Luna también habló. Según la delegada, se tiene interés por "conocer la opinión de cada uno" ya que no todos tienen el mismo plan de accesibilidad. Luna recordó que ya se han mantenido reuniones con el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), con el Ayuntamiento o con más de 60 asociaciones de pacientes. Además, aseguró que ha enviado correos a todos los colectivos que integran la plataforma pero "si no vienen no puedo hacer más". La idea de la delegada de Salud en Córdoba es mantener un encuentro conjunto, donde además de estar la plataforma también esté el Consejo Social, el del Movimiento Ciudadano o las mancomunidades. Es decir, que quiere reunirse con todos los implicados a la vez y no de manera específica con la citada plataforma.

Con ello insistió en que ya ha mantenido encuentros con algunos de esos colectivos, como el sindicato de enfermería Satse, con Facua o con CCOO, aunque, sentenció, hay otros "que no han querido sentarse".