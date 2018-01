La Junta le dice a Urbanismo que han planteado mal el cambio en Cosmos

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya tiene en su poder el informe sobre el impacto en la salud elaborado por la Junta de Andalucía que no deja en buen lugar el proceso que se ha seguido en la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para sacar a la cementera Cosmos fuera del casco urbano. De hecho el documento, al que ha tenido acceso el Día, no emite ningún dictamen sobre el posible impacto en la salud y determina que lo que quiere cambiar Urbanismo ya está regulado en el plan actual por lo que "no se puede analizar los impactos sobre el medio físico, económico y social derivado de esta innovación" y el mismo argumento utiliza para hablar de las consecuencias en la salud. Para la Junta de Andalucía, por tanto, "no se identifica ninguna situación en la que esta innovación pueda generar un cambio a lo ya regulado", lo que supone un fuerte varapalo a lo planteado inicialmente desde la Gerencia.

La versión de Urbanismo, sin embargo, es totalmente distinta y considera que el documento de la Junta de Andalucía le da la razón y, por lo tanto, elevará al próximo consejo rector la aprobación provisional de la innovación. Fuentes municipales aseguraron ayer que el documento considera que las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo deben incluirse en "las listas de actividades con mayor impacto ambiental" y, por lo tanto, "debe incluirse en la categoría cuarta de industrial, según la regulación del PGOU de Córdoba", insistieron las mismas fuentes. Para Urbanismo, la Junta avala su propuesta de innovación del PGOU, algo que no queda reflejado en ningún momento en el informe. Sí reconocen que el documento apunta que en la actualidad ninguna empresa posee licencia urbanística para este tipo de actividad, algo que "se aclarará en el documento de aprobación provisional" que se llevará al próximo consejo rector de la Gerencia, junto con la resolución de las alegaciones, informaron fuentes municipales.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, aseguró que continúan con el "trabajo continuo de querer que no sea posible incinerar dentro del casco urbano, quemar residuos para generar combustible dentro del casco urbano", al tiempo que aclaró que "se especificará dentro del PGOU dónde es posible hacer ese tipo de industria".

Y es que, según añadió, en el entorno del polígono Chinales "no se puede hacer la actividad industrial y es evidente que no tiene licencia y no puede incinerar", de forma que "si alguien hace algo sin la licencia correspondiente sabe que se expone a una sanción, como cualquier vecino que incumple la normativa urbanística", remarcó.