La Junta y el Ayuntamiento acuerdan agilizar la innovación de Rabanales 21

Técnicos de la Junta de Andalucía y de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) mantuvieron ayer una reunión para tratar el expediente de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta al uso comercial de Rabanales 21. En el encuentro, según las fuentes consultadas por el Día, se llegó a un acuerdo para agilizar la tramitación de este proceso, del que depende un proyecto empresarial y prácticamente el futuro del parque tecnológico, que espera como agua de mayo esta inversión tras declarar el preconcurso de acreedores. El encuentro sirvió para poner encima de la mesa los pasos que hay que seguir, después de que la administración autonómica respondiera a la cuestiones planteadas desde la Gerencia. Así, se confirma que habrá que innovar el PGOU para prever en el artículo 12.4.bis el uso comercial dentro del uso global parque tecnológico y también que es necesario la elaboración de estudio de impacto ambiental parcial. Con todo, los trámites que manejan los técnicos es que la aprobación definitiva pueda estar concluida en un plazo de entres seis y ocho meses, según las mismas fuentes. Los técnicos concretaron los procedimientos y establecieron un calendario que permita concluir lo más rápido y con las mayores garantías los procesos de innovación. El fin a esta travesía no llegará antes del otoño, siempre y cuando se tenga la colaboración del promotor, clave para la elaboración del informe parcial de impacto ambiental. Los técnicos de ambas administraciones se han decantado por requerir el estudio ya que, aunque de la interpretación de la ley puede deducirse que no es obligatorio, no merece la pena obviarlo ya que el trámite supondría unos dos meses más y así se dotaría de mayor seguridad jurídica al expediente, según apuntaron las fuentes municipales consultadas.

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, declaró por su parte que "en esa reunión de trabajo se ha tratado diferentes aspectos sobre la tramitación del procedimiento que tiene en marcha el Ayuntamiento de Córdoba, siendo el objetivo dotar al procedimiento de la mayor garantía y celeridad posible". Las dos administraciones quisieron lanzar el mensaje de que "es posible" concluir la innovación del expediente y permitir la implantación del centro comercial, siempre que el promotor siga estando dispuesto.

El desbloqueo del uso comercial de Rabanales 21 con la puesta en marcha del proyecto Rabanales Plaza es un balón de oxígeno para un complejo que pasa por un momento crítico. Hace sólo unas semanas, los socios de Rabanales 21 acordaron "adoptar las medidas que garanticen la viabilidad del parque tanto a corto como a largo plazo", según fuentes del complejo. Esas medidas pasaron por acogerse al preconcurso de acreedores por segunda vez. "Para evitar que las tensiones de tesorería generen situaciones de dificultad mayores de las actuales, la sociedad ha decidido acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal, lo cual proporcionará un margen suficiente de tiempo para que la comisión de trabajo proponga a la sociedad las medidas necesarias para dar viabilidad al parque tecnológico", sentenciaron. Los socios del parque consideran que esta decisión se toma precisamente "para garantizar el futuro de la sociedad y de una infraestructura clave para la ciudad".