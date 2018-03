Juana Martín y Kisko García ofertan "formas únicas de casarse"

"No es una feria de la boda ni tampoco un muestrario de servicios o el perfecto manual de celebraciones". Así comenzó ayer la weeding planner María del Carmen López -de la firma Ellegantia- la presentación de The Weeding Suite, un proyecto "de amigos" que la weeding planner tiene en común con la diseñadora Juana Martín y el chef Estrella Michelín Kisko García y que se presentará en sociedad el próximo sábado 17 de marzo a las 12:00 en el atalier de la diseñadora. En esa cita, tal y como detalló López, los proveedores del sector que ha sumado The Weeding Suite presentarán sus novedades. El proyecto nace con el objetivo de ofrecer "bodas de lujo al alcance de toda la gente", según la weeding planner. "Asequible para todos los bolsillos", puntualizó Martín. López destacó que The Weeding Suite es un proyecto que durará todo el año para ayudar a las parejas desde que deciden casarse hasta que completan el viaje nupcial. "Normalmente, una boda se prolonga durante una media de un año y nosotros le ofrecemos todo lo necesario para el enlace nupcial, incluso compartimos con ellos sus ilusiones y los miedos que también aparecen en la pareja", indicó la weeding planner, quien relató que trabaja en la organización de bodas desde 2012 y que organiza cada año entre 30 y 40.

En The Weeding Suite "contamos con los mejores proveedores, tanto de Córdoba, como nacionales e internacionales, gente que maquilla en París, que peina en París...", sentenció la diseñadora, quien indicó que "tenemos además los mejores sitios en haciendas, en tarjetas o en tartas. Damos una calidad extrema". Y Kisko García, con su restaurante El Choco a disposición de la iniciativa, insistió en que "en Córdoba, hasta la fecha, no hay otro proyecto igual, en el que un grupo de amigos nos hemos juntado para hacer felices a los demás".

El acto del día 17 contará con 50 parejas de novios que aún pueden reservar su entrada en el Facebook de The Weeding Suite y, entre otros proveedores, estarán la Agencia de Maquillaje Menchu Benítez, el equipo de Sugar's Nook -con el peluquero Rafael Maqueda-, profesionales del mundo audiovisual como Tres Visual Weddings, el violinista José Milán, Glace Cocktails, Hacienda de la Albaida, Hotel Hospes Palacio del Bailío, el equipo de Dale Al Play y los sombrereros Tolentino Haute Hats.