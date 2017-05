Jornada de largas colas y bulla en los patios premiados

El día amaneció fresco y sin atisbo de lluvia y ya se conocían desde la jornada anterior los patios galardonados en el concurso. Además, era el segundo sábado de Patios y eso se notó en las calles y, sobre todo, en las rutas de la fiesta. Esos recintos distinguidos con algún premio fueron los que aglutinaron un mayor número de personas a sus puertas dispuestas a observar la razón de tal nombramiento. Era complicado caminar por alguno de estos recorridos (el único sin ningún premiado, la Judería y aún así también había colas) dada la gran masa de turistas concentrados por la fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Así, los tres recintos galardonados con los primeros premios de cada categoría (Arquitectura Antigua o Moderna) eran los que desde antes de las 11:00, hora de apertura, empezaban a atraer más la atención. Así ocurría en el patio de Pastora, 2, primero en Arquitectura Moderna, y que pertenece a una de las rutas con más recintos, la de San Lorenzo. Rafael Barón, su cuidador, arreglaba asuntos de hermandades en una de las habitaciones que da al zaguán de este impresionante patio que destaca por su capilla y por lo cuidado de sus detalles. Estos días atrás, explicaba Barón, han tenido algo menos de tirón dadas las lluvias, pero ayer, el sábado grande, tocó resarcirse. El mítico cuidador de Pastora, 2 insistió en que los premios reconocen "el esfuerzo" realizado todo el año, teniendo en cuenta que también en 2016 el patio de Barón se llevó el máximo galardón en arquitectura moderna.

La Judería, a pesar de no tener ningún patio entre los premiados, también tuvo colas

Y cerca del pequeño paraíso de la calle Pastora se alza la iglesia de San Agustín. También varios de los recintos salpicados alrededor del imponente templo han conseguido algún reconocimiento. Los dos recintos de esta ruta que más alto se han colocado en el ranking del concurso de este año han sido Chaparro, 3 y Parras, 5, segundo y tercero en Arquitectura Moderna, respectivamente. A estos se les une además Parras, 6, octavo en arquitectura antigua. Aglutinar en un mismo recorrido a tres patios premiados fue razón suficiente para que el empedrado de estos barrios de la Axerquía vieran más trajín de visitantes que días atrás. Esta es además una de las razones por las que el fallo del jurado suele darse casi al final de concurso, para que las aglomeraciones no sean muchas y permitir, por tanto, una mayor dispersión de los turistas por todos los recintos.

Y sí, eran turistas y muchos. Ayer fue difícil encontrar algún cordobés visitando los patios porque, para ser realistas, ya sabían a lo que tenían que atenerse. Algunas zonas acumularon hasta 45 minutos de espera y para hallar a uno de la tierra había que fijarse bastante bien. Precisamente en Chaparro, 3 estaban Loli y Juan José, un matrimonio que se convirtió en guía turístico de unos amigos durante la jornada. "Hoy -por ayer-, desde luego, no es el mejor día para ir de Patios", comentaba ella mientras él iba ordenando a su troupe que se pusieran en la cola. Y es que la cola de Chaparro, 3 casi se juntaba con la de Marroquíes, 6 -que este año no se ha llevado premio- haciendo de la segunda calle un hervidero de personas. El de Chaparro lleva acumulados ya siete años de distinciones entre premios, menciones y accésit y del de Marroquíes poco queda ya que decir.

Y por la calle Parras, más de lo mismo. El patio de Isabel Navajas, otro de los multipremiados -con la de este año ya suma una quincena de distinciones- era el más buscado de una de las calles más prolíficas en cuanto a recintos en concurso se refiere. Idiomas distintos al español se escuchaban en esta vía de San Agustín donde también se benefició de esos premios el patio del número 8, que junto al de Isabel y el del número 6 (uno de los más vetustos), conforman un recorrido que este año, sin duda, ha salido ganando.

Otro recorrido con numerosos galardones en este certamen ha sido el Santiago-San Pedro. De seis recintos en concurso, cuatro han recibido premio; el más destacado, el de Tinte, 9. Al patio de Ana se accede por una especie de pasillo que ya anuncia desde bastante antes que ahí hay un patio. Un grupo de 50 turistas de Badajoz hacían cola para entrar en otro de los recintos con más años en sus macetas y muchos de ellos se preguntaban "si merecía la pena". El guía, cordobés, sentenciaba: "Cuando entréis, me contáis". Junto al de Anita también han sido premiados Isabel II, 11 y La Palma, 3 (ambos en arquitectura antigua) y Aceite, 8, en arquitectura moderna, un patio de los que llama la atención por tener piscina y por su abundancia de verde. Así, esta ruta del centro de la Axerquía, quizá una de las menos conocidas, consiguió ayer gran número de visitas gracias a esos galardones.

Pero, como es habitual, hubo una zona donde las colas se hicieron aún más grandes. El Alcázar Viejo volvió de nuevo a ser epicentro de la fiesta. Los intentos del Ayuntamiento por distribuir los autobuses y que no paren en abundancia cerca de estos recintos ha servido de poco. Tener en un espacio tan pequeño hasta 11 patios en concurso es un beneficio para los turistas que se echaron en masa (de nuevo) hacia San Basilio donde, además, había hasta cinco recintos con premio, el combo. Los controladores intentaban que las colas de unos patios no se unieran unas con otras, sobre todo en la calle San Basilio, donde hasta cinco recintos son visitables. Patios pequeños como el de San Basilio, 15 acumularon en cuestión de una hora casi 500 visitas y hay que tener en cuenta que no caben más de diez personas dentro. Y de los premiados poco se puede contar. Si entre semana estos recintos son los más visitados de todas las rutas, ayer, con los premios recién concedidos y el sol abriéndose paso, la cosa estalló. A falta de media hora para el cierre del mediodía los controladores ya avisaban a los que esperaban en la cola que muy posiblemente no pudieran acceder. Los números 7 y 9 de Martín de Roa, el 2 de Duartas y el 40 y el 14 de San Basilio eran los que sacaban pecho por haber conseguido premio (los dos primeros, además, líderes en Arquitectura Antigua). Poco había que hacer más que esperar y disfrutar de una fugaz visita a estos tesoros naturales que Córdoba vuelve un año más a abrir al mundo.

Era el día más multitudinario y cumplió. El tiempo, tras días de lluvias, permitió unas visitas de esas que quedan para el recuerdo. Aún hoy los recintos abrirán sus puertas para deleitar a los de fuera y terminar de convencer a los de dentro de que esta fiesta es diferente. Con la cifra del millón de visitas en mente, los cuidadores aún seguirán mostrando la generosidad de abrir las puertas de sus casas durante unas horas.