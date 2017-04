Japón no está tan lejos

El mito de "mira que está lejos Japón", que popularizó en su día con una pegadiza canción el grupo No me pises que llevo chanclas quedó ayer en entredicho. Y no porque las distancias físicas entre Córdoba y el país asiático se hayan reducido, sino porque ambos territorios han estrechado lazos a través de algo tan llamativo como la gastronomía y el vino. Y lo han hecho de la mano de Bodegas Robles y Ohayo y Estudio Pablo Gallego, que han estado trabajando en la redefinición de los vinos generosos para su mejor comprensión en la cultura asiática, especialmente Japón. El marco elegido para la presentación de esta iniciativa fue la Fundación Gala en la capital, que se convirtió en el punto de encuentro en el que los promotores de Japón descubre bajoflor quisieron escenificar esta comunión con la cultura nipona a través de los caldos de Robles en la Denominación Montilla-Moriles.

El resultado de este trabajo ha sido Bajoflor y Bajosol. Precisamente, la semana pasada se comunicó a la bodega que Bajosol 0|0 ha sido galardonada como Mejor diseño de etiqueta en el concurso de vinos Sakura Japan Women's Wine Awards, celebrado en Tokio. Este vino ya fue galardonado con Doble Oro en este mismo concurso el pasado enero. En esta edición, el jurado ha evaluado 4.212 vinos procedentes de 37 países. El jurado de este certamen está compuesto por 380 mujeres especialistas en vino. El sector del vino en Japón tiene su mirada puesta en este certamen, ya que la perspectiva femenina en la selección de vinos crea tendencia en el mercado japonés, marcando pautas de consumo. En consecuencia, los galardones del Sakura Japan Women's Wine Awards han alcanzado una gran notoriedad y reputación en Japón, convirtiendo este evento en una de las principales plataformas de lanzamiento para todos aquellos vinos que deseen promocionarse en ese país.

Tras la presentación del proyecto, y en colaboración con La Conchinchina, tuvo lugar una muestra de posibles armonías entre los vinos de flor y la cocina asiática, que cautivó a los asistentes a esta cita gastronómica. Bodegas Robles señaló que el lugar elegido para este encuentro tiene como objetivo reconocer la labor que la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores realiza en el fomento de la cultura y la creación artística. En este contexto, "resulta interesante reivindicar el vino y la gastronomía como un lenguaje y un medio de expresión y de creación", señalaron desde la firma montillana. Y es que Japón no está tan lejos.