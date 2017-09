Irrigadores dentales, limpieza profesional desde tu propio hogar

¿Qué hay más importante que la salud? A todos nos gusta estar bien y llevar una vida saludable pero el ámbito de salud no se basa sólo en encontrarse bien y no tener ninguna dolencia o enfermedad, hay otros factores que no necesariamente implican dolor físico como pueden ser la salud mental o la salud bucal. En este artículo vamos a centrarnos en la salud bucal y a continuación veremos una excelente forma para mantener nuestra boca en perfectas condiciones, prevenir posibles problemas y sin la necesidad de acudir a un profesional.

Es posible que pienses que gozas de una buena salud bucodental, no tienes dolencias, te cepillas los dientes después de cada comida y no abusas de alimentos saturados de azúcares, pero a pesar de estos buenos hábitos, quizás existan problemas de los que no seas consciente. La boca es una parte del cuerpo propicia a las infecciones y por mucho que realicemos un cepillado corriente, los cepillos, tanto manuales como eléctricos, no llegan a todos los rincones y posiblemente queden restos que puedan causar bacterias y derivar en infecciones o caries, conllevando incluso a la pérdida de la pieza dental si no se trata a tiempo.

Pero, ¿qué hacemos entonces para mantener la boca perfectamente limpia sin tener que estar constantemente visitando al dentista? Existe una solución: los irrigadores dentales. Si has ido alguna vez a la consulta de un dentista habrás visto estos aparatos. La irrigación bucal consiste en la aplicación de un chorro de agua u otra solución líquida a presión sobre dientes y encías consiguiendo así una limpieza en profundidad.

Beneficios de usar un irrigador dental

Ayuda a eliminar la placa bacteriana que se acumula en zonas de difícil acceso para los cepillos como el borde de las encías, la zona interdental y la superficie de los dientes, y además proporciona una sensación de limpieza y frescor que te hará sentir como recién salido de la clínica dental. Es el complemento ideal junto al cepillado y enjuagado.

Estos aparatos no requieren de ningún conocimiento ni preparación especial, es un utensilio más para nuestra higiene bucal diaria, apto para todas las personas y especialmente útiles para aquellas que tengan algún implante dental u ortodoncia ya que les ayudará a mantener una higiene dental óptima. Ideal también para aquellas personas que sufran de encías sensibles, pues su uso disminuye la inflamación y el sangrado de las encías.

Su uso es bastante sencillo. Tan solo hay que rellenar el depósito con agua o con enjuagues bucales o soluciones diluidas en agua. Suelen disponer de distintas boquillas con diferentes chorros para adaptarse a la necesidad de cada boca y además un regulador de potencia con el que calculamos la presión del chorro. Luego sólo tienes que dirigirlo por todas las piezas dentales y encías y dejar que haga su trabajo.

Hablemos de precios. Imagino que estarás pensando que estos aparatos deben ser caros, como todo lo relacionado con los dentistas, pero en los últimos años han salido al mercado gran cantidad de modelos y esto ha hecho que los precios sean más competitivos, resultando sencillo encontrar un Irrigador dental barato y con buenas prestaciones.

Tenemos que pensar en la funcionalidad y resultados de estos aparatos y en cuánto nos costaría una visita al dentista para realizarnos una limpieza a fondo. Sin duda en un par de usos ya lo tendrías amortizado con las ventajas de que no tienes que moverte de casa y puedes hacerlo todos los días.

Así que no lo dudes, empieza a cuidar tu higiene bucodental y disfrutar cada día de la sensación de una boca limpia y fresca sin que te cueste un dineral y desde la comodidad de tu hogar.