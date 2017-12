Intervención rechaza la ampliación de capital en Rabanales 21

El servicio de Intervención ha rechazado en un informe la ampliación de capital en Rabanales 21, así como la participación del Ayuntamiento en el plan de viabilidad del parque tecnológico. El documento, que se conoció ayer en la comisión de Presidencia que tenía que informar sobre este asunto, argumenta, por un lado, que el Ayuntamiento no es competente para aprobar el plan de viabilidad y, por otro, que la aportación municipal de algo más de 130.000 euros podría en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las arcas municipales.

A criterio de la Intervención, además, "no quedaría justificado" que la propuesta "no genera riesgo futuro para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal" debido a la delicada situación del parque tecnológico. En este sentido advirtió de que "no se incorpora un análisis del mercado, relativo a la oferta y la demanda existente o a la rentabilidad".

Asegura que no queda garantizada la sostenibilidad de las cuentas municipales

Por último, la Intervención advierte de que la cantidad destinada a Rabanales 21 puede tener efectos sobre la concurrencia empresarial, ya que se trata de una ayuda que estaría al margen de la libre concurrencia.

La ampliación de capital tendrá que verse el próximo jueves 28 de diciembre en el Pleno.