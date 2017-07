La Intervención se opone a la rebaja del IBI del 50% para los propietarios de los Patios

El servicio de Intervención ha emitido un duro informe sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para 2018 -que se aprobarán hoy en la junta de gobierno local- en el que lamenta la falta de argumentación jurídica y económica tras las decisiones "políticas" de subir o bajar impuestos y arremete contra el Órgano de Gestión Tributaria (OGT) por este motivo. En su análisis, además, rechaza algunas de las propuestas del cogobierno como la bonificación del 50% en el recibo del IBI para los propietarios de patios. En el escrito, el servicio de fiscalización recuerda que las exenciones vienen marcadas por la ley y ya se han acotado todos los supuestos, de manera que el Ayuntamiento no puede tomar esta decisión. De hecho, recuerda que las ordenanzas pueden establecer hasta el 95% de bonificación a aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de "especial interés o utilidad municipal", algo que, a su juicio, no ocurre con la fiesta de los Patios. "No encuentra esta Intervención argumentos jurídico tributarios para considerar la fiesta de los Patios una actividad económica", insiste el documento, a lo que añade que, de considerarlo así, debería ser declarado por el Pleno de utilidad municipal.

Hacienda ha incorporado este año a las ordenanzas la rebaja del 50% en el recibo del IBI a los dueños de Patios en concurso. Esta medida ha sido un reclamo histórico de los dueños de los recintos que se presentan a concurso al entender que su aportación a la ciudad no se veía recompensada en medidas tangibles. Las ordenanzas contemplan otra bajada en el recibo de Sadeco y ya han tenido el visto bueno del Consejo Social y el resto de organismo competentes hasta que hoy se aprobarán en la junta de gobierno.