Intervención detecta irregularidades en el centro de ferias y rechaza la prórroga

Nuevo contratiempo para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. La Intervención ha remitido un informe en relación a la solicitud a la ampliación del plazo para el fin de la obra hasta el próximo 8 de mayo en el que rechaza esta nueva prórroga -hubiera sido la tercera- y lo hace además argumentando posibles irregularidades surgidas durante el desarrollo de los trabajos. El servicio de fiscalización justifica su informe de disconformidad en dos asuntos. Por un lado en que con el nuevo plazo no se garantiza la culminación de la obra. Y por otro, y más importante, que "parecen existir indicios de haberse ejecutado" obra sin haber tenido "autorización para ello y, lo más importante, sin modificar en caso de ser necesario el proyecto de obras aprobado en su día". Las sospechas de la Intervención se basan en las alegaciones presentadas por las contratistas en un recurso de reposición interpuesto el pasado 11 de noviembre y puesto de manifiesto además "en el informe emitido por el jefe de Recursos Internos" el 9 de enero. El servicio municipal de fiscalización cuantifica incluso las obras ejecutadas al margen del proyecto y ascienden a 521.994, más de medio millón de euros. "Ante la gravedad de estos indicios", continúa Intervención, "el jefe del departamento de Recursos Internos solicita a la responsable del contrato aclaración" en fecha 11 de enero de 2017, pero aún no se ha obtenido respuesta. La propia Intervención "insta a que sea aclarado este aspecto", ya que si fuera cierto "no quedaría garantizada ni acreditada la viabilidad económica y presupuestaria del mismo".

Las irregularidades que detecta el servicio de fiscalización son bastante graves, ya que se supone que la contratista acometió unos trabajos sin permiso o que al menos esta autorización no estaba por escrito y pudo ser verbal. En un principio, la empresa pidió un modificado del proyecto por valor de casi un millón de euros que tardó ocho meses en resolverse y finalmente se rechazó. En estos momentos se está tramitando un nuevo modificado del proyecto de obras.

La Intervención también argumenta su disconformidad porque la ampliación de plazo propuesta "no parece tener por finalidad la culminación de la obra". De hecho, el funcionario que realiza el informe detalla que el contratista presenta la solicitud de prórroga el 20 de enero, mientras que un día antes había exigido la resolución del contrato. Pero además, la propia empresa apunta que "es un hecho irrebatible que no sólo es materialmente imposible terminar las obras en febrero, sino que no es siquiera posible ejecutar las obras en el presente marco contractual". Para la Intervención, por tanto, ambas peticiones "son incompatibles" y duda de que se pueda resolver la ampliación del plazo sin haber decidido sobre la resolución del contrato.

Utiliza, además, otros argumentos con bastante peso, pues recuerda que ya se han concedido dos prórrogas -con la disconformidad de Intervención- y, en ambos casos no sólo no se ha concluido la obra, sino que se ha producido una ralentización de los trabajos. Así se señala, detalla el escrito, en el informe emitido por la dirección facultativa del pasado 23 de enero, en el que se pone de manifiesto que "el ritmo de los trabajos es inusualmente bajo para una obra de esta entidad y contradictorio con el volumen de obra que falta por ejecutar, que en la última certificación correspondiente a diciembre de 2016 ascendía a 5,2 millones de euros". El documento de la dirección facultativa recogido por el servicio de fiscalización añade además que "se ha producido una drástica reducción del personal asignado a la obra, que la empresa contratista no está ejecutando algunas partidas, a pesar de que se han dado las oportunas órdenes de ejecución" y, por último, "que a fecha 23 de enero de 2017 existen 89 partidas sin aprobar por el retraso de la empresa constructora en la presentación de la documentación necesaria". La Intervención detalla además que una posible concesión del plazo tendría un posible perjuicio económico para el Ayuntamiento, ya que parece ser que la intención de empresa es resolver el contrato.

El equipo de gobierno, según ha podido saber este periódico, no tiene intención de levantar el reparo impuesto por la Intervención a la ampliación del plazo para la obra y también desestimará la resolución del contrato exigida por la empresa constructora, que también reclama dos millones al Consistorio.