Intervención alerta de un desvío de 6,8 millones en la regla de gasto

La Intervención del Ayuntamiento ha emitido su informe sobre el anteproyecto de los presupuestos para 2017, en el que realiza algunas advertencias aunque da su conformidad al expediente pues se cumple con los requisitos de la estabilidad presupuestaria. La advertencia más significativa es la de un posible incumplimiento de la regla de gasto en 6,8 millones de euros, según el Servicio de Intervención. No obstante, este cálculo no es definitivo, pues hay que tener en cuenta si se aplica o no la subida salarial del 1% -que supone casi un millón de euros para las arcas municipales- y la liquidación total del presupuesto en vigor, que no se conocerá hasta el primer trimestre del año que viene. La Intervención, sin embargo, ya da su aviso, al igual que hizo en otro documento fechado a primeros de diciembre, de que "se ha estimado un incumplimiento de la regla de gasto para este tercer trimestre que ha sido calculado en 594.909 euros" y emplazaba a tomar las medidas pertinentes. El PP ha advertido también en varias ocasiones de esta posibilidad.

El servicio de Fiscalización hace también un repaso por el proyecto de presupuestos y por las empresas municipales. Así, lamenta que no se contemplen las cuentas de la Fundación Agrópolis y exige una "profunda revisión" de este organismo para que se justifique su mantenimiento y su viabilidad, ya que para la interventora no está justificado. También se refiere a Vimcorsa y recoge el dictamen que ya hizo el interventor delegado de la empresa pública sobre la posible desviación, ya que depende del resultado de algunas obras y otras consideraciones. En este sentido, se apunta la necesidad de realizar "informes periódicos" para que se vaya revisando la previsión de ingresos y gastos.

Sobre la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la interventora vuelve a hace hincapié en la situación del personal y la ocupación de ciertas plazas destinadas sólo a funcionarios. Así, insiste en que estos puestos deben salir a concurso público y avala su tesis con varias sentencias. En Cecosam también hay algunos puntos delicados, ya que se advierte de que las transferencias que se dan a esta empresa pública pueden ir contra la ley de competencia, por lo que habría que "analizarlas". Y, una vez más, la Intervención vuelve a incidir en Aucorsa y -a pesar de que el cogobierno defiende que está en equilibrio- exige un plan de viabilidad para el organismo público.

Pese a todo, el servicio municipal de fiscalización reconoce que se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria (con una capacidad de gasto de 12 millones), así como el de endeudamiento, fijado en el 81,6%. En este apartado, aunque apunta que no se supera el límite permitido (el 110% del presupuesto) sí que recuerda que el plan de deuda abogaba por reducirla al 75%. El Ayuntamiento también cumple con el periodo medio de pago a proveedores, que debe ser inferior a 30 días, aunque también advierte de que se ha producido un incremento en el último año.

El informe de la Intervención se ha incorporado al proyecto que ayer pasó por la junta de gobierno local y la Delegación de Hacienda ha recogido las recomendaciones del servicio de Fiscalización. Así, se realizarán informes trimestrales en Vimcorsa aunque se descarta el plan de Aucorsa. Hacienda también estará vigilante con la regla de gasto.