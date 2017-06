Interior da prioridad a la Comisaría pero no aclara ni fechas ni financiación

El Gobierno ha asegurado, a preguntas de los diputados del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, que el Ministerio del Interior considera "una prioridad resolver la situación de las instalaciones de la Policía Nacional en Córdoba y, en tal sentido, se vienen realizando gestiones para la búsqueda de la solución más adecuada para ello". Así lo recoge la respuesta que ha dado el Ejecutivo a las preguntas planteadas por Hurtado y Serrano, quienes querían saber si "el suelo que ocupa la Comisaría de Policía Campo Madre De Dios en Córdoba es propiedad del Estado, cuándo se ha averiguado que parte de este suelo no es propiedad del Estado", si "se desconocía con anterioridad" tal hecho y "por qué motivos". También deseaban saber si "la nueva Comisaría de Policía se hará en los terrenos actuales, cuál seria el calendario y el importe de este proyecto" y "qué posibilidades se barajan y cuál es la opción del Ministerio del Interior". La batería de preguntas versaba a su vez sobre si "se va a dirigir el Ministerio del Interior a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), propietaria de parte del suelo donde se ubica la actual comisaría de Campo Madre de Dios, para ponerse de acuerdo en la cesión, permuta o transmisión del mismo e iniciar de este modo y en el plazo más corto posible la construcción de las nuevas instalaciones para el Cuerpo Nacional de Policía en Córdoba" o, en caso contrario, "de qué forma y cuando se va a gestionar dicha cesión de suelo" y "por qué no se licita en el 2017 la redacción del proyecto de la Comisaría".

Ante todas estas cuestiones, el Gobierno ha respondido que la actual Comisaría de Campo Madre de Dios se sitúa en una parcela de 3.613 metros cuadrados y que, en un momento dado, sin fecha especificada en la respuesta, "las actuaciones llevadas a cabo por los servicios técnicos han puesto de manifiesto que el terreno sobre el que se asienta está conformado por dos parcelas, una de ellas de titularidad estatal y otra de titularidad" de la ya mencionada Mupol.

El Ejecutivo ha indicado que tal entidad, "en la actualidad, es autónoma y diferenciada de la Dirección General de la Policía, con personalidad jurídica propia, pero que en su día estaba integrada en dicha Dirección General", añadiendo que, en cualquier caso, Interior considera prioritario dar una solución a las instalaciones de la Policía Nacional en Córdoba y que, para eso, están haciendo gestiones. "En este sentido -prosigue la respuesta-, el pasado 12 de abril el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, mantuvieron una reunión, acordando constituir una comisión". Interior recuerda por ello que se "está trabajando sobre la posibilidad de construir dos dependencias, una comisaría en el distrito de Levante, que sustituya a la actual de Campo Madre de Dios, en el entorno de la plaza del Moreal, y otra en terrenos situados en el Distrito de Poniente, en la prolongación de avenida Manolete".

A raíz de esta respuesta del Ejecutivo central, Hurtado ha afirmado que lo evidente en este caso es que "por parte del Gobierno, ni se requiere la parcela de Campo Madre de Dios a la Mutualidad, ni se dotan recursos para nuevas comisarías". Hurtado ha subrayado que "no se va a requerir a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía los terrenos que tienen en la parcela que ocupa la Comisaría Campo Madre De Dios". A ello se suma, según ha lamentado el diputado socialista, que "la alternativa que se baraja" no es construir más comisarías, sino "la sustitución" de las comisarías existentes "de Campo Madre De Dios y de Figueroa por una en Poniente, en la prolongación de la Avenida de Manolete, y otra en Levante, en el entorno de la Plaza del Moreal". Además, según Hurtado, "la realidad es que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 no hay ni un euro para Campo Madre De Dios ni para las dos nuevas comisarías. Habrá que esperar a 2018 para ver si se incluye en los presupuestos de ese año algún recurso para ello".