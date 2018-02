Interior sólo tiene previsto cubrir 14 de las 138 plazas vacantes de la Policía Nacional

El Ministerio del Interior va a trasladar a Córdoba capital a nueve policías nacionales a lo largo de este año, según consta en convocatoria del concurso general de méritos de 2018 para las escalas de subinspección y básica. A estos nueve efectivos se suman otros cinco que irán a la comisaría de Lucena-Cabra; con lo que el total asciende a 14 efectivos. Sin embargo, se trata de una previsión que en nada palia la falta de efectivos de agentes policiales de la que adolece la provincia. Prueba de ello, es que el propio Gobierno central reconoció el pasado mes de noviembre en una respuesta parlamentaria al PSOE que en la provincia hay 746 efectivos disponibles de la Policía Nacional, mientras que en catálogo -su relación de puestos- figuran 884 plazas, por lo que hay 138 plazas vacantes en el cuerpo, cuyo nivel de ocupación es del 84,39%. Con ello, estas plazas apenas representan un 10,1% de las que se están sin cubrir aún en Córdoba.

Según estas previsiones, de los nueve agentes contemplados por la cartera que dirige Juan Ignacio Zoido que llegarán a Córdoba este año dos son subinspectores, cuatro oficiales y tres policías rasos. La comisaría de Lucena-Cabra, según los mismos datos, se reforzará con un subinspector y cuatro policías.

Estos nueve efectivos en la capital tampoco no son suficientes en la capital para sindicatos como la Confederación Española de la Policía, que consideró ayer que "el grave déficit de plantilla cordobesa, no podrá ser paliado con estos paupérrimos aumentos de personal" y explicó que este refuerzo previsto apenas representa para ellos "el 1,3% del catálogo que actualmente debería tener la plantilla y que aún no tiene cubierto al 100%". La CEP, que mostró su confianza en que estas cifras cambien, ya que por el momento son una previsión, advirtió también de que una ciudad como la de Córdoba, con más de 300.000 habitantes, requieren un aumento mayor de efectivos, y no una "débil previsión que no cubrirá previsiblemente ni tan siquiera las bajas, y jubilaciones que durante el 2018 se produzcan en la plantilla". A esta situación, continuó, "se le tendrá que sumar que en este tipo de procedimientos, se puede ser receptor de nuevos efectivos que solicitan traslado a Córdoba, pero también hay que tener en cuenta, que pueden perderse efectivos que soliciten traslados a otras zonas de España, en función de los méritos que tengan acumulados durante su trayectoria profesional". A juicio de la organización sindical, estas decisiones del Ministerio del Interior "previsiblemente puedan agravar aún más las condiciones de trabajo de los funcionarios desplegados en la capital cordobesa". Advirtió también de que si no se aumenta la plantilla "los niveles operativos que sostienen la seguridad pública, se puedan ver supuestamente afectados y comprometidos, todo ello por estos insuficientes recursos de personal".

Mediante este procedimiento se abren una serie de plazas para aquellos agentes que quieren cambiar de destino y pueden solicitar otro, que se les concederá en función de los méritos que tengan acumulados. Es decir, no se trata de nuevos policías, sino de agentes que se encuentran fuera de la ciudad y aspiran a conseguir una plaza en ella.

No obstante, a las plazas convocadas en el concurso general de méritos hay que añadir la de los nuevos policías, si bien estos tardarán más de un año en incorporarse. Tras varios ejercicios casi sin convocatorias por la tasa de reposición cero, el Gobierno central ofertó en 2017 más de 3.000 plazas para toda España. Para este año también se espera una convocatoria amplia. Sin embargo, tendrá que pasar al menos un año para que estas incorporaciones se empiecen a notar en las calles, ya que los nuevos agentes, una vez aprueben, tienen que pasar un periodo de formación en la Academia de Ávila.

En toda España, el número de efectivos policiales que se prevé movilizar a lo largo de 2018 con esta convocatoria asciende a 909 y la mayor parte de los agentes irán destinados a comisarías de Madrid. Así, la capital de España tendrá un refuerzo de 348 agentes, mientras que el resto de comisarías de la comunidad de Madrid contará con otras 68 plazas. La Jefatura Superior de Cataluña, por su parte, es la segunda en número de plazas previstas, con un total de 229.