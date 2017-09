Interior desautoriza el acto de despedida al grupo de policías enviado a Cataluña

El Ministerio de Interior no tenía conocimiento ni había programado el acto de despedida a los policías desplazados a Cataluña que se celebró en la comisaría de Campo Madre de Dios el pasado lunes. Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes del Ministerio, quienes confirmaron que este tipo de actos "no se volverán a producir". "No teníamos ninguna comunicación ni había nada programado", insistieron las mimas fuentes. Los policías cordobeses fueron despedidos entre vítores y muy efusivamente por un nutrido grupo de personas y familiares que portaban un buen número de banderas de España antes de viajar a tierras catalanas acompañados de otros compañeros procedentes de Huelva. Precisamente en la capital onubense también se produjo un acto parecido en la salida de la Guardia Civil hacia la comunidad catalana.

La despedida de los agentes ha tenido una gran repercusión a través de las redes sociales y ha causado un gran malestar en el Ministerio del Interior, que saben que este tipo de mensajes no benefician nada en un ambiente tan tenso como el que se vive en la actualidad. Córdoba ha sido una de las provincias que más se ha movilizado en contra del referéndum ilegal de Cataluña y durante los últimos días se han sucedido las concentraciones. Así, el sábado se produjo una de manera espontánea en la puerta de la Comandancia de la Guardia Civil a la que sólo acudieron unas decenas de personas ataviadas con la bandera de España para defender al Instituto Armado después de los enfrentamientos ocurridos en Cataluña. Un día después, el domingo, la manifestación se desplazó a los Llanos del Pretorio, donde ya sí reunió a 2.000 persona, según datos de la Policía Local. La movilización reunió, entre otros, a familias completas, grupos de amigos y personas cercanas a la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad para defender su labor en Cataluña. En esa concentración ciudadana, que transcurrió pacíficamente, no faltaron gritos de "Barcelona no está sola", "No nos engañan, Cataluña es España" o "España unida jamás será vencida". Un día después, llegó al acto de despedida a los policías desplazados a Cataluña que ha causado el malestar en la cúpula del Ministerio de Interior.