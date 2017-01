Indicios de lo que puede ser

E style="text-transform:uppercase"> L año ha comenzado en Córdoba con síntomas de lenta pero clara mejoría económica. Las clásicas estadísticas de enero así lo demuestran y certifican que algunos sectores que lo han pasado muy mal durante la crisis empiezan a arrojar balances positivos. O sea, que ya no es sólo el sacrosanto turismo el que da buenas noticias sino que a él se le suman el comercio, la construcción, la agroindustria , los concesionarios de vehículos e incluso la joyería, que muestra al fin indicios de estar saliendo del hoyo profundo en el que cayó por la bajada del consumo y también por errores propios. Aunque aún estén lejos los resultados de los que se cosechaban en locos años precrisis, sí que se puede decir que esta provincia, aunque lo haga con mayor lentitud que otras, empieza a rearmarse para los años que vendrán y que, más allá de lo económico, se presentan duros dentro del contexto internacional más voluble que se recuerda desde que acabó la II Guerra Mundial. Lo que tenemos, por tanto, no es seguro, porque cualquier momento es bueno para que venga otro vendaval y nos descabalgue, pero sí que hay síntomas de que muchas cosas se están haciendo bien y pueden ser por ello duraderas en el sector privado cordobés.

Me gusta pensar, y creo que hay datos que llevan a ese camino, que el perfil del empresario está cambiando gracias a la entrada de personas más jóvenes y formadas, que repudian algunos excesos evidentes del ayer. Tipos que se mueven bien con las nuevas tecnologías, que viajan y son ambiciosos en el mejor sentido del término, que persiguen sus sueños con fiereza y concreción pero que aún así no caen en vicios por aquí muy conocidos en el sector empresarial precrisis. O sea, que ya no dan muestras de ser ese emprendedor hecho a sí mismo y encaramado a su tremendo ego que luego acaba como acaba ni tampoco se parecen, salvo tristes excepciones, a esos jóvenes ejecutivos vendeburras y pijoteros que hace no tanto proliferaban y cuya vacuidad la tapaban con un falso y un ambiguo lenguaje, con un gran apego al apaño con los poderes públicos y con prácticas éticas en muchos casos despreciables. Y no quiere decirse con esto que hayan desaparecido del todo esos dos viejos modelos, pero sí que la situación está cambiando y que se observa una convivencia entre lo que fue buena parte del pasado y lo que será el futuro, convivencia en la que también persisten otros veteranos empresarios que no cayeron en los excesos ni siquiera en los años del falso boom. Nos encontramos por tanto ante un empresariado heterogéneo, que ya no responde al modelo más derechón y mesiánico ni al relato demoniaco que cierta izquierda corta de miras ha hecho en los últimos años de cualquier emprendedor que no fuese un romántico artesano. Cabe pensar por ello la Córdoba futura está en marcha, aunque sea al ralentí, y del éxito de esta gente, cuya ambición está más centrada en la vocación personal que en amasar millones en plan Tío Gilito, dependerá que muchos de los jóvenes cordobeses que ahora están en la Universidad o en los ciclos de formación opten por emprender de forma independiente y abandonen esa actitud hasta cierto punto pasiva, contraria a cualquier riesgo, que ha caracterizado al territorio andaluz para su mal.

Faltaría ahora que a este movimiento del sector privado le acompañase otro del sector público, pero ahí, salvo excepciones raras, no se adivinan tantos cambias. Se aprecia bien al contrario que los viejos modelos de políticos electoreros y de consigna persiste con leves matices, y que también en la vida pública ha entrado la vacuidad por la vía de gentes que hablan en abstracto y que enhebran largos discursos de tópico en tópico. Ni unos ni otros parecen pues lo ideales para una nueva etapa en la que las administraciones deberían perder grasa y convertirse en algo útil para quien quiere hacer cosas y no un estorbo que le acaba quitando las ganas hasta el tipo más vocacional y animoso. Esa nueva Córdoba, sin embargo, está ahí, emergiendo de forma cauta pero emergiendo, y el político cordobés que sepa entenderla con hechos y sin alharacas seguro que tiene un gran trecho ganado en su camino hacia la Alcaldía. Acompasar los ritmos entre lo público, lento hoy cual caracol y tendente a la inacción, y lo privado será vital en cualquier caso para que Córdoba pueda pelear al menos por no quedarse en esa España interior y de Segunda cuyo futuro cada vez parece más sombrío e indigno. Un furgón de cola que creo que no nos merecemos ni por historia ni tampoco por talentos.