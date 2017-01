El Imdeec garantiza la continuidad de las clases en la Escuela de Hostelería

El PP se pregunta por qué no se revisó el convenio

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, criticó ayer que, si el equipo de gobierno conocía en julio que vencía el convenio, ¿por qué no se revisó? ¿o es que había intención de cambiar a otro modelo? Bellido reconoció que el Ayuntamiento se salió de la Fundación en 2013 "para no perjudicarlo" ya que la ley de administración local podía poner reparos por no ser una competencia propia y no perdieran así las ayudas. El portavoz popular insistió en que pese a tener conocimiento del problema "se ha estado siete meses sin firmar un nuevo convenio" y criticó al Ayuntamiento por no haber defendido el interés público.