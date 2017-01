El Ifapa trabaja en proyectos que persiguen el uso de aguas regeneradas para riego

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa,) avanza en el desarrollo de proyectos que apuestan por la economía circular como vía para optimizar la gestión de los recursos naturales, incidiendo así en la sostenibilidad de la producción agroalimentaria. El Ifapa ha firmado recientemente un acuerdo con Ángel Camacho Alimentación para realizar un estudio científico sobre la reutilización de aguas regeneradas procedentes de plantas de procesado de aceitunas en el cultivo del olivar. El principal objetivo de esta colaboración público-privada es verificar si es posible la reutilización de aguas regeneradas procedentes de industrias alimentarias permitiendo así un uso más sostenible de este recurso en sus procesos productivos. Para alcanzarlo, se realizará un estudio edafológico y agronómico que implica un seguimiento detallado de la humedad y la concentración de sales en el suelo regado con estas aguas y, en base a la información obtenida, se establecerán reglas de decisión que permitirán llevar a cabo el riego con aguas regeneradas de forma sostenible a medio y largo plazo, y acorde con las directrices de la norma ISO 16075-2015 Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects.

La compañía Ángel Camacho Alimentación, un grupo de empresas reconocidas internacionalmente y con ventas en más de 90 países, es hoy en día el mayor envasador de aceitunas de mesa del mundo, ya que procesa alrededor de 60.000 toneladas de este alimento al año. El valor de la producción de la empresa en 2015 superó los 200 millones de euros, de los que más de 125 millones de euros se corresponden con ventas en el extranjero. La plantilla de la firma asciende a 800 empleados.