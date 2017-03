IU alerta de que la seguridad de la carrera oficial no está garantizada

La asamblea local de Izquierda Unida alertó ayer, tras estudiar el plan de accesibilidad a la carrera oficial de la Semana Santa 2017, de que la seguridad en el entorno de la Mezquita-Catedral no está garantizada. Así lo manifestaron ayer desde IU tras asegurar que recibieron el estudio y propuesta de distribución de espacios para la nueva carrera oficial y que tras analizarlo, en su opinión, la seguridad para los asistentes no está cubierta.

Desde el partido explicaron que el Patio de los Naranjos tendrá un aforo de 1.920 personas con seis accesos, pero a su parecer "no dispone de una evacuación segura". Concretamente, especificaron que dos de los accesos estarán destinados a la entrada y salida de las procesiones, otros dos para el acceso a los palcos y las sillas y uno para las personas con entrada libre. De esta forma, añadieron, tan sólo quedaría uno para la salida en caso de evacuación "con el agravante de que esta vía", que sería la de puerta de los Deanes, "da directamente al recorrido procesional en carrera oficial".

Pero la seguridad no fue lo único que criticaron desde IU. El partido entiende también que cambios de tal calado como es el de la carrera oficial deberían consultarse en los distintos órganos que la ciudad tiene para ello, algo que no se ha hecho. La asamblea local de IU ya valoró en noviembre del año pasado que la Semana Santa cordobesa "sobrepasa los valores religiosos, creándose un interés turístico-cultural" algo que, apostillaron, de contar con algún cambio "debería contar la participación de la ciudadanía, en especial de los núcleos de población más afectados".

En este sentido, desde la formación política se deberían haber consensuado las posibles modificaciones con el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), los consejos de distrito, los residentes y los comerciantes. "Desde el respeto al patrimonio histórico, la seguridad ciudadana y la libre circulación de personas, cualquier cambio en su recorrido así como de la correspondiente colocación de palcos y sillas, no debe realizarse sin un consenso previo, habilitando espacios de opinión y toma de decisiones", manifestaron.

IU denunció además que la Semana Santa "no se puede privatizar", refiriéndose en este caso a la colocación de las sillas y los palcos y el acceso restringido que habrá esos días en las zonas para evitar aglomeraciones. "No se pueden restringir los accesos o la circulación por las calles del entorno monumental, Patrimonio de la Humanidad desde 1984", apuntó IU, que recomendó que la ubicación de las sillas debería garantizar "la estancia y la libre circulación de personas y no ocupar todo el espacio tal y como está previsto". A ello añadieron que la altura de los palcos no debería superar 1,5 metros para no impedir la visión.