IU plantea abrir un debate sobre la situación de la sanidad en Córdoba

Iu pretende abrir un debate sobre la situación de la sanidad en Córdoba, según adelantó ayer su coordinador regional, Antonio Maíllo. La formación de izquierdas celebró ayer un Consejo Provincial en el que abordó "los problemas que afronta la sociedad cordobesa al inicio de 2017 y, entre ellos, está la necesidad de abrir ese debate sobre la sanidad" en un momento en el que esas cuestiones, tal y como destacó, son comunes al del resto de las provincias andaluzas. Maíllo advirtió de que el "problema de la sanidad andaluza" no estriba sólo en fusiones hospitalarias como en el caso de Granada, donde la Junta ha provocado que se hayan levantado de la mesa los sindicatos en el marco de la negociación por esa reordenación hospitalaria de esa provincia". El coordinador regional de IU insistió en que "el tema de la fusión" puede ser "una cuestión puntual", y que IU defiende "que haya un modelo de sanidad publica y universal, que debe ser debatido con dos grandes enemigos políticos". Refiriéndose a esos dos grandes enemigos políticos citó de un lado al PP, que desde Madrid "renuncia, reduce y elimina trasferencias de salud a Andalucía, lo cual ha generado un deterioro"; y, de otro lado, al PSOE andaluz, "que con sus errores de gestión está abriendo paso a quienes quieren hacer de la sanidad un cambio de modelo hacia una privatización". Maíllo anunció que el próximo jueves preguntará a Susana Díaz en el Pleno del Parlamento "cuáles son las fórmulas que tiene para sacar a la sanidad pública de la situación de dificultades que está padeciendo". Y defendió que la sanidad se defiende "con hechos", y no "con ataques despiadados, como los de la presidenta andaluza a las movilizaciones [del sector sanitario], lo que me parece un profundo error", puntualizó.

También anunció que IU va a poner en práctica un plan de acción para luchar contra la precariedad "en el que se debata sobre la pobreza laboral en Córdoba". "La provincia de Córdoba es víctima de un ataque de precariedad, puesto que más del 18% de las personas que trabajan no tienen el mínimo salario para los mínimos vitales y están instalados en la pobreza laboral", sentenció.

Así como la puesta en marcha de otro plan de acción que incluya debatir sobre la nacionalización de las empresas energéticas. "Los ciudadanos asisten a un robo legal, un robo de las eléctricas en la factura y la gran especulación en torno al precio de la luz en función de la demanda", destacó, para añadir que habrá un debate de pobreza energética, modelos de eléctricas y la necesidad de abrir el debate de la nacionalización de las compañías. "Está claro que si ahora mismo las eléctricas fueran estatales no estaríamos hablando del objeto de especulación de subidas de precios en función a la horas punta", relató. "Esto pasa porque es un modelo de empresa eléctrica privatizada que no coincide con lo que IU piensa, que pasa por que la luz sea un derecho más junto al agua, no un objeto de consumo", añadió. El coordinador regional de IU denunció que las familias paradas se tengan que contener con la calefacción en casa. "No se puede permanecer ajeno a un debate que hay que abordar, como la nacionalización de las eléctricas, para garantizar desde el poder del Gobierno unos mínimos que evalúen y vinculen a la luz a un derecho humano que no puede faltar a las familias", dijo.