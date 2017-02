IU llama a la movilización y anima a la reflexión sobre un cambio en el modelo productivo

Iu celebró ayer el encuentro Ser comunista hoy con el objetivo de propiciar un debate en el espacio académico (la facultad de Filosofía y Letras) y reflexionar sobre la configuración de un nuevo modelo productivo. El coordinador general de IU, Alberto Garzón, y el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, se refirieron a ello tras mantener una reunión con el comité de empresa de Deoleo, que se encuentra en un estado de "indefensión" por el "ERE amenazante" que hay sobre la fábrica de Alcolea por unos "fondos buitre a los que les importa un pimiento lo que ocurra en Córdoba y la desindustrialización". Por ello, Maíllo llamó a hacer una "movilización en defensa de la planta industrial, para que no se convierta en una fábrica envasadora" que luego trasladen a "otros territorios" y haya "más despidos masivos". En este momento hay 159 trabajadores directos (se han anunciado 59 despidos) y 400 indirectos.

El coordinador general de IU en Andalucía apostó por cambiar el modelo productivo porque "se está instalando la precariedad" y "no podemos potenciar a aquellos sectores que dan esa precariedad, como son servicios y construcción".

Por su parte, Garzón manifestó que el título del encuentro que se celebró ayer, Ser comunista hoy, "no sólo es provocativo sino que sucede en un momento histórico en el que parece que hablar de comunismo no es hablar de actualidad, pero nosotros mantenemos que hablar de comunismo es hacerlo de la esperanza de vivir mejor, evitar el desempleo, la precariedad y la miseria". Unos "males" que se están extendiendo como consecuencia "no sólo de la crisis económica, sino por las políticas aprobadas por la UE y los gobiernos españoles de los últimos años". Garzón cree que esta crisis "está arrasando los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero", algo que hay que recordar de cara al futuro.

Por otro lado, se refirió al decreto sobre los estibadores, "que no cuenta con ningún tipo de negociación", aunque intuye que el PP lo ha "apalabrado o incluso negociado con el PSOE". "Tenemos la sospecha de que el PSOE está en el ajo, detrás de esa negociación para arrasar un sector, el de la estiba, al que se está intentando criminalizar", aseveró Garzón.

Por último, el coordinador de IU calificó como una "enorme injusticia" la absolución de la Infanta Cristina y que su marido, Iñaki Urdangarín, a pesar de haber sido condenado a más de seis años de cárcel, no ingrese en prisión provisional, no tenga que pagar fianza y además pueda residir en Suiza. Sin embargo, cree que si fuera "un tuitero" o "un rapero" el condenado por haber ofendido "al poder", seguro que ya estaría en la cárcel.