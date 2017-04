IU se suma al manifiesto de Madrid contra los recortes del Gobierno

Los cuatro concejales de IU en el Ayuntamiento (Pedro García, Alba Doblas, Rafael del Castillo y Amparo Pernichi) se han sumado al manifiesto lanzado ayer, bajo el nombre #MadridNoTeCortes, con el que se apoya al Ejecutivo de Ahora Madrid por el "castigo que trata de imponer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (cifrado en un recorte de 238 millones de euros), por demostrar que se puede gobernar de otra manera, al servicio de la gente y no de los mercados, los bancos y su deuda".

Los cuatro concejales de IU consideran que el Gobierno central ha impuesto unas reglas de juego que solo benefician a los mercados, a los bancos y su deuda y no a los ayuntamientos y a las personas. "No sirve de nada", señalan, "que los ayuntamientos finalicemos el año, como en el caso de Córdoba, con más de 20 millones de euros de superávit, y habiendo reducido la deuda, si ese dinero no podemos invertirlo en los barrios, en las personas y en los servicios públicos". "Ahora hay posibilidad de invertir en nuestras ciudades pero el Estado no nos deja", añaden.

Los ayuntamientos, para los cuatro ediles, han demostrado con creces que "no son los culpables del déficit del Estado, que asciende a más de un billón de euros, frente a los 29.000 millones de todos los entes locales de España".