IU llama a la confluencia "a todo el que se mueva a la izquierda del PSOE"

Iu pretende tener encarrilada el próximo mes de junio la confluencia con Podemos y con otras fuerzas políticas de cara a las próximas citas electorales, tal y como destacó ayer el secretario regional de la formación, Antonio Maíllo, quien estuvo presente en una asamblea de la organización en Córdoba. "Hemos diseñado una hoja de ruta que sitúa en junio el marco de decisión sobre cómo se van a afrontarse los espacios de convocatoria electoral", apuntó Maíllo, quien llamó a "construir espacios de unidad" con IU a todos "los que se muevan a la izquierda del PSOE". Y en ese espacio caben, "incluso quienes se han movido con el PSOE y ya no quieren moverse con él porque ha demostrado que no es fuerza de cambio en Andalucía". El líder andaluz de IU insistió en que su formación buscará esa unidad "a través de métodos que introduzcan fórmulas de primarias y participación programática, porque la base programática será la que determine qué modelo de ciudad y qué modelo de Andalucía queremos, será sobre lo que vamos hacer ese pegamento social", puntualizó. O lo que es lo mismo, a través de un programa común que trascienda a todas esas organizaciones que finalmente participen en la confluencia.

Una confluencia "necesaria" en Andalucía para Maíllo, donde la acción de gobierno de Susana Díaz "junto a sus socios de Ciudadanos (Cs)" se basa en "lógicas que no son propias de la región", denunció, incidiendo en que, frente a ello, "en Córdoba, donde contamos con una de las organizaciones más importantes para nuestra formación, tenemos la tarea y la responsabilidad de hablar con todo lo que se mueve porque el objetivo común que tenemos para Andalucía es evidente: desterrar el clientelismo y construir una Andalucía de derechos y no de favores". Porque, según puntualizó, "Andalucía no es lo que Susana Díaz está construyendo con su socio de gobierno; Andalucía es colectiva, es una tierra de cuidados, y para ello necesitamos un gobierno fuerte, porque hasta ahora lo que hemos vivido es un desmantelamiento por parte de Ciudadanos y del PSOE de nuestra capacidad redistributiva, han agujereado el sistema de impuestos que sirven para pagar nuestra sanidad y nuestra educación". Maillo defendió asimismo que "aunque Susana Díaz pretenda olvidarse de los más de dos años perdidos durante su carrera a Ferraz" [para ser secretaria general de los socialistas]" y de su pacto con Ciudadanos, "los andaluces sabemos que han quitado impuestos a los ricos mermando los recursos de nuestras escuelas y hospitales". Frente a esta situación dibujada por el secretario regional de IU, Maíllo insistió en que su formación y otras fuerzas políticas "nos plantamos y decimos que todo aquel que comparta nuestro objetivo de poner en marcha un nuevo modelo productivo sano, que quiera una Andalucía libre de clientelismo, una Andalucía de derechos y no de favores, que se una a este proyecto de cambio para Andalucía". Maíllo recordó que el próximo 28 de febrero, IU conmemorará el Día de Andalucía con "un primer hito en la calle, donde nos daremos cita todas las personas que no nos resignamos y que hemos decidido plantar cara en defensa de nuestra región".

La coordinadora local de IU, María Liñán, detalló que en la asamblea de ayer se elaboraría un "primer documento que sirva de carta de presentación ante el resto de organizaciones".