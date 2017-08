IU admite dificultades en la gestión con el PSOE pero niega crisis en el cogobierno

La dimisión del edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo (IU), -anunciada por su formación el pasado jueves- ha puesto de manifiesto las grietas políticas que existen en el seno del equipo de gobierno local entre PSOE e IU en lo que a gestión se refiere, unas desavenencias que han destacado en las últimas horas tanto el propio Del Castillo como el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU). Aunque García no considera que el cogobierno esté atravesando una crisis, sí tiene claro, tal y como detalló ayer, que para sacar adelante las políticas de su formación y hacerlas realidad al frente de Capitulares "necesitamos mucha negociación y mucha mano izquierda [con los concejales del PSOE]".

El también coordinador provincial de IU realizó estas declaraciones durante la comparecencia de prensa en la que presentó junto a la coordinadora local de la formación , María José Liñán, y el resto de ediles de IU en Capitulares, Alba Doblas, y Amparo Pernichi, a quien será el sucesor de Del Castillo al frente de las competencias municipales de Servicios Sociales y de Cooperación y Desarrollo, Juan Hidalgo. García, quien insistió en que no le había sorprendido la renuncia de Del Castillo, rehusó entrar en demasiados detalles destacando que hacía suyas las declaraciones que realizó el hasta el momento responsable de Servicios Sociales que acompañó su anuncio de dimisión; en esas declaraciones, el edil ya ponía de manifiesto las dificultades de sacar adelante las políticas de IU en un contexto en el que la correlación de fuerzas dentro del equipo de gobierno es de cuatro concejales de su formación por siete del PSOE. "Lo de la correlación de fuerzas es algo obvio, porque todo lo que no sea tener mayoría absoluta siempre es un problema y si se está débil en la correlación de fuerzas, llevar a cabo las políticas de IU en su totalidad necesita mucha negociación y mano izquierda", insistió, no sin defender que esas políticas de izquierda de su formación en Capitulares "favorecen y ponen en lo alto de la mesa algunas cuestiones que son prioridad, como la defensa de las empresas públicas, los trabajadores municipales con empleo digno y de calidad, un modelo de ciudad consensuado con la participación ciudadana y que el foco esté puesto en los más necesitados y necesitadas". De momento, la dimisión del concejal de Servicios Sociales ha deja cojo al cogobierno, que ya ha repartido las competencias de Del Castillo entre sus compañeras de IU Alba Doblas -Cooperación y Solidaridad- y Amparo Pernichi -Servicios Sociales-. No obstante, el desnivel generado ahora en los despachos de Capitulares no viene únicamente de la unión PSOE-IU. Ganemos Córdoba también tiene mucho que decir en este asunto. Hace unos días, el portavoz de la formación verde, Rafael Blázquez, dejó claras su amistad y simpatía por Del Castillo (ambos compañeros en la plataforma Stop Desahucios) e insistió en que "lo más interesante que se ha hecho por parte del Ayuntamiento durante el presente mandato ha llegado de la mano", precisamente, del concejal de IU.

Y es que Del Castillo era, quizá, la persona del cogobierno más cercana a Ganemos, partido que IU y PSOE necesitan para sacar adelante muchas cuestiones, entre ellas las 51 medidas del pacto de gobernabilidad que posibilitó que Isabel Ambrosio accediera a la Alcaldía. Un pacto de gobernabilidad que para Ganemos está poco menos que en stand by en lo que al cumplimiento de las medidas se refiere y al que se refirieron ayer en más de una ocasión tanto García como Hidalgo insistiendo en la necesidad de llevar a cabo esas medidas. "Entre las prioridades se que me marco están las de cumplir el programa de IU y el acuerdo de gobierno de las 51 medidas, así como impulsar el trabajo hecho por Rafael del Castillo", detalló quien será el nuevo responsable municipal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional y Solidaridad. La dimisión de Del Castillo se hará efectiva en el Pleno ordinario de mes de septiembre.