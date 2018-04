IU critica que Rajoy "vuelve a discriminar" a Córdoba en las cuentas

El coordinador de IU en Córdoba, Pedro García, afirmó ayer, respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, como viene ocurriendo "desde hace seis o siete años, una vez más, el PP vuelve a discriminar a la provincia sin hacer prácticamente inversiones públicas, como demuestra que seamos la sexta provincia por la cola en euros por habitante". En este sentido y a través de un comunicado, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento señaló que "nos encontramos con una constante del Gobierno de Mariano Rajoy desde que fue investido presidente", la de que "las grandes propuestas" que IU ha planteado para la provincia, "se encuentran al margen de estos presupuestos y obviadas por el Gobierno del PP".

El coordinador provincial de IU reconoció que, "aunque sí es cierto que hay algunas partidas que ya aparecen, como la referida a la nueva salida hacia la A-4, hay que decir que son inversiones que vienen muy tarde y que los ciudadanos de Córdoba llevan mucho tiempo esperando que se ejecuten, más aún en casos como los de esta salida vial o la N-432, que se están cobrando vidas humanas prácticamente todos los meses".

Para García "estos PGE siguen siendo unos presupuestos que no miran a la ciudadanía, que no miran a Córdoba y que no se preocupan de paliar el empleo porque el PP castiga a Córdoba".