IU cree que hay que afrontar el debate sobre la tasa turística

"Hay que afrontar el debate sobre la tasa turística", insistió ayer el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, quien añadió que, desde su punto de vista, el gravamen podría ser positivo para Córdoba, aunque la Junta de Andalucía "no está por la labor". El edil, que recordó que ya se planteó esta idea por las cuatro ciudades que conforman el eje turístico -Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada-, reconoció que no se ha avanzado mucho más en este asunto, sobre todo porque ninguna ciudad puede tomar ninguna medida de forma individual, ya que el gravamen depende de la Junta de Andalucía y, en principio, no está a favor.

El responsable de Turismo planteó, por ejemplo, que se incorpore un impuesto "a los autobuses que llegan y sueltan a turistas durante dos horas". Sin embargo, en las comunidades en las que ya está implantada, la tasa se aplica a visitantes que pernoctan a través de los hoteles. "Esto para nosotros sería contraproducente, puesto que lo que Córdoba necesita es que se quede más noche a dormir y, con una tasa, conseguiríamos el efecto contrario". García insistió en que "se trata sólo de un ejemplo", pero reconoció que "lo complicado es establecer cómo lo aplicamos". "Nosotros, añadió, siempre hemos dicho que debemos avanzar hacia un turista con más capacidad de gasto" y que se quede en la ciudad el mayor tiempo posible.

La propuesta de aplicar este gravamen surgió en septiembre del año pasado y fue liderada por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante la presentación del eje turístico andaluz en Japón. El debate también se ha propuesta en otras ciudades y comunidades españolas, como Madrid o Valencia, donde todavía no ha prosperado. Baleares ya comenzó a aplicar en 1999 la conocida como ecotasa, pues sus ingresos revierten también en la mejora del medio ambiente. La iniciativa fue de un gobierno de izquierdas y en 2003, cuando el PP tomó el relevo, Jaume Matas la eliminó. En Cataluña comenzó a aplicarse en 2012.

En Córdoba, además de IU, el PSOE también se mostró a favor de estudiar este gravamen y también ha sido una de las condiciones de Ganemos para aprobar las ordenanzas. La intención es aplicar una tasa que compense los servicios de los turistas como usuarios, los efectos sobre la propia ciudad y los aspectos competenciales del municipios sobre la misma, contando para ello con los colectivos directamente implicados en la materia.