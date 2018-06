IU afirma que la confluencia no es un acuerdo para disolver la organización

El líder de IU Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró ayer en Córdoba que el proceso de confluencia abierto entre su partido y Podemos Andalucía para las próximas citas electorales "no es un acuerdo de disolución", sino que "potencia" un bloque de cambio en el que cada organización "seguirá siendo lo que somos". Maíllo señaló que las discrepancias dentro de Podemos entre las dirección estatal y la regional sobre el acuerdo de la confluencia con IU en Andalucía no puede afectar a un proceso que "no puede cortarse" ante un momento de "responsabilidad histórica" en que deben "adaptarse".

Además, el coordinador andaluz de IU lanzó desde Córdoba un mensaje al nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que exigió que "cumpla su relato" con la defensa de las pensiones como "así lo han solicitado en la calle".