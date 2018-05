IU afirma que habrá candidato de la confluencia "antes del verano"

Iu y Podemos cerraron el pasado domingo un acuerdo -que estaba cantado- para desarrollar un proceso de confluencia que suponga que ambas formaciones acudan juntas a las próximas elecciones autonómicas y municipales, lo que ha dado en llamarse la confluencia de la izquierda. Ayer, el líder en Córdoba de la primera de las formaciones, Pedro García, aseguró que esa confluencia tendrá candidato en la capital para las municipales "antes del próximo verano".

García, que ya se mostró dispuesto a presentar candidatura con el objetivo de ser la persona elegida en primarias para encabezar la plancha al Ayuntamiento de esa confluencia de la izquierda, también habló del rechazo mostrado hace unos días por Ganemos a esa opción. Entonces, el coportavoz de la que es la marca blanca de Podemos en el Consistorio, Rafael Blázquez, aseguró que García "no cumple con el código ético ni de Ganemos ni de Podemos ni de EQUO", ya que el primer teniente de alcalde lleva más de ocho años en política. "No sería posible porque no está contemplado ahora mismo un periodo de más de ocho años de cargo público", dijo Blázquez. "Si IU quisiera plantear como candidatos a personas con cargo público habría que cambiar el código ético y montar asambleas en ese sentido. Mi impresión es que eso no es posible", concluyó el coportavoz de Ganemos.

El también portavoz de IU en el Ayuntamiento y primer teniente de alcalde fue tajante a la hora de responder a Blázquez: "Como nosotros demos opiniones, imagínate. Intentamos ser más serios que esas cosas. Por el momento no puede haber aún un candidato puesto que se elige en un proceso de primarias, y prefiero no entrar en opiniones personales; porque nosotros somos gente seria en estas cosas".

"Hay un acuerdo para desarrollar ese proceso de confluencia en las autonómicas y las municipales y ahí entrarán más factores, entre ellos Ganemos, pero nosotros no nos hemos reunido con Ganemos, en la opinión de una persona que está en Ganemos", puntualizó.

García insistió en que IU Córdoba ha votado a favor de ese proceso de confluencia "y vanos a tratar de desarrollarlo como la dirección andaluza lo ha proyectado y lo ha programado. Córdoba no es una provincia cualquiera en este caso y lo que queremos es aportar nuestro granito de arena al proceso", dijo.