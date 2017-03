IU adjudicará la visita al Alcázar a la misma empresa que lo gestionaba

En enero de 2016 se suspendieron las visitas nocturnas al Alcázar con la excusa inicial de que se iban a acometer labores de mantenimiento en el monumento. Un año y casi tres meses el espectáculo de luz y sonido continúa cerrado a pesar de que ya se está ultimando el proceso de adjudicación para que vuelva a abrir sus puertas. Lo curioso es que, según desveló ayer el PP, la única empresa que en estos momentos puede optar a este contrato es Comsa Service SAU, que no es otra que la que ya prestó los mismos servicios durante la primera etapa, la antigua Emte. La situación es llamativa ya que el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, ha criticado en numerosas ocasiones el anterior espectáculo y también la gestión que realizó el PP y la forma de ejecutar los contratos. Precisamente, tal y como ayer apuntó el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, "se archivan las denuncias contra Rafael Navas [exedil de Turismo] y ahora nos encontramos con que se adjudica a la misma empresa". "¿Qué pasa ahora con los trabajadores y los empresarios?", se preguntó el viceportavoz popular. "Hemos perdido más de un año y aquí alguien debería dar explicaciones", añadió.

Al proceso de licitación del espectáculo nocturno del Alcázar, que tuvo que aplazarse por un error en el cálculo del IVA, se presentaron dos empresas. Una de ellas ha sido excluida del proceso porque, según apuntaron fuentes de la Delegación de Turismo, introdujo informaciones no permitidas en uno de los sobres que se evalúan, lo que la excluye directamente. En estos momentos sólo queda por abrir el sobre C, que incluye la oferta económica, por lo que lo más lógico es que, habiéndose quedado sin competencia, la empresa adjudicataria será Comsa, salvo un error de última hora.

El valor del contrato ronda los 100.000 euros, prácticamente el doble de la cantidad por la que se licitó en un principio, en un proceso en el que no se presentó nadie. El objeto del pliego establece desde los servicios de diseño, producción, control técnico, verificación y puesta en funcionamiento del espectáculo al control de accesos al recinto y las operaciones complementarias necesarias para su buen funcionamiento. La idea del Ayuntamiento es renovar de manera total el montaje, desde la música al componente visual. El montaje se visualizará a través de un paseo interpretativo por el monumento. Tras el acceso al recinto, el punto de partida del espectáculo será el patio mudéjar, donde deberá realizarse una proyección o videomapping cuyo argumento principal versará sobre el propio monumento y cuyos contenidos deberán ser inéditos y rigurosos. La proyección no deberá ser superior a 15 minutos ni inferior a ocho, debiendo estar disponible una versión reducida de no más de cinco minutos.

El espectáculo proseguirá dirección a los jardines del Alcázar con un itinerario iluminado e interpretativo mediante la conjunción de proyecciones y locuciones que permitan al visitante conocer, desde un punto de vista histórico, el legado que representa el Alcázar. Este tramo del recorrido durará entre 30 y 40 minutos. La gestión de la taquilla y venta de entradas corresponderá al Ayuntamiento, que percibirá el producto de la tasa aprobado por las ordenanzas.