IU espera que "el PSOE recapacite" tras la presencia de palcos junto a muros de la Mezquita

El portavoz de IU en el Ayuntamiento y delegado de Urbanismo, Pedro García, afirmó ayer que espera que "el PSOE recapacite sobre las formas en las que se hacen las cosas, que son poco colectivas y mirando poco a la ciudad en su conjunto", todo ello después de haber sido cuestionado sobre la presencia de palcos de la carrera oficial de Semana Santa junto a los muros de la Mezquita-Catedral. El también primer teniente de alcalde manifestó que la posición de IU sobre este modelo de carrera oficial "ya se dio el año pasado cuando terminó la Semana Santa", por lo que "no es novedad que no compartimos este modelo por muchas razones", subrayó. "No hemos cambiado nada, sino que nos reafirmamos después de ver lo que se está viendo", expuso el concejal, quien recordó sus palabras sobre "el patrimonio, turismo y privatización del espacio público". García ya arremetió el año pasado contra la ubicación de la carrera oficial y la colocación de los palcos en lo que supuso uno de los mayores desacuerdos entre los socios de gobierno.

Por otro lado, las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Vía Pública y la de Movilidad hicieron público ayer el Plan Especial de Tráfico y Seguridad Semana Santa 2018 en el que se especifica que los alrededores de la Mezquita-Catedral y la propia carrera oficial serán de tránsito libre peatonal, pero con ciertas restricciones. El plan detalla los accesos que podrán utilizar los peatones y que se han publicado con el objetivo, según dijo en su día el delegado de Seguridad, Emilio Aumente, para evitar que puntos como la Puerta del Puente o la Cruz del Rastro se colapsen como el año pasado. Los accesos serán los siguientes: la propia Puerta del Puente, Amador de los Ríos y Teresa de Jornet, Medina y Corella en su esquina con la plaza de la Filmoteca, Judería, Manríquez, Cardenal Herrero, Corregidor Luis de la Cerda, Caño Quebrado, Magistral González Francés y Cardenal González. Además, también se podrá entrar al Patio de los Naranjos, que tendrá un aforo de 1.920 personas de pie, aparte de quienes ocupen silla o palco. Los accesos al patio serán las puertas de la Grada Redonda, la del Caño Gordo y el Postigo de la Leche. Mientras, las puertas del Perdón y Santa Catalina se dedican en exclusiva a los cortejos y la de Deanes se reserva para casos de evacuación.

Además de considerarse conflictivos puntos como la Cruz del Rastro por las aglomeraciones, el plan de seguridad y tráfico también habla de San Francisco el Jueves Santo, cuando salga y entre la procesión del Cristo de la Caridad, al que acompañan los legionarios, el paso de la hermandad de la Paz por la plaza de Colón y la salida y entrada del Rescatado.