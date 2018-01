IU y PP ponen ya en marcha la maquinaria para las municipales

El partido de las elecciones municipales de 2019 se empieza a jugar antes, mucho antes. Los partidos, de hecho, ya han puesto en marcha la maquinaria electoral para esta cita y 2018 será un año clave para fijar estrategias y nombres que permitan acudir a la cita en las mejores condiciones. IU y PP escenificaron ayer ese inicio del año político con toda una declaración de intenciones y confirmaron algunas cuestiones esperadas. El coordinador provincial de IU, Pedro García, reconoció que habrá confluencia, porque es "necesario para ganar elecciones". No sólo con partidos políticos sino también con movimientos sociales. En el PP pocos dudan de que el candidato será el actual portavoz, José María Bellido. Él mismo se volvió a postular ayer, a preguntas de los periodistas, pero también reconoció que es una decisión que compete al partido y que puede haber otros compañeros "con esas aspiraciones". Bellido utilizó la fórmula tan políticamente correcta de que en la formación "hay banquillo" pero lo cierto es que no hay nadie más que en estos momentos pueda tener opciones. El PP celebró por la tarde la primera junta directiva del año en la que se acordó el calendario para tener nombrados a todos los candidatos en este trimestre.

El coordinador provincial de IU, Pedro García, habló ayer abiertamente de la confluencia y explicó que su partido celebrará una asamblea andaluza el próximo 10 de febrero con el que se pretende dar el pistoletazo de salida a ese proceso. No obstante, no fue tan claro en lo de nombres y partidos, aunque está claro que lo que está en juego esa unión de IU y Podemos que en Córdoba no va a resultar fácil.

García hizo suyas las recientes declaraciones del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y confió en que "la confluencia sea de igual a igual, desde el respeto político y la iniciativa colectiva, no de una fuerza política". Las declaraciones tienen su importancia porque en su momento Podemos remitió una carta entre los suyos en los que establecía el proceso de confluencia y algunas condiciones a IU. El partido de Teresa Rodríguez, por ejemplo, no quería acuerdos en las localidades en las que la federación de izquierdas estuviera apoyando al PSOE, como es el caso de Córdoba. Recientemente Rodríguez ha dicho que su partido está en disposición de ganar las elecciones en Córdoba, por ejemplo. García apuntó por su parte que "IU está en el plano de igualdad y respeto a todos los que quieran confluir en un modelo político y contexto con unas características" y remarcó que "antes de los nombres, la preocupación es la política".

La confluencia en el caso de Córdoba tiene además otro protagonista, Ganemos, que quiere mantenerse como agrupación independiente pero que finalmente acabará engullido por la confluencia, según todas las previsiones. 2018, tal y como dijo García, será un año "apasionante" para apuntalar estrategias y definir a los partidos para la cita clave de mayo del año que viene. Otra cuestión muy distinta -más allá de las confluencias- sería que tanto Podemos como Ganemos aceptaran una hipotética candidatura liderada por García, como en privado reconocen ambas formaciones.

El PP tampoco ha esperado para poner en marcha todo su entramado. Ayer mismo celebró una junta directiva en la que se aprobó el calendario para la elección de candidatos. El presidente del PP, Adolfo Molina, aseguró que en enero quieren tener nombrados a todos los candidatos de los municipios de menos de 20.000 habitantes. En febrero le tocará el turno a las localidades de más de 20.000 y, en marzo como mucho, habría que tener designados a los candidatos de las capitales de provincia, una tarea que corresponde a la dirección nacional. Molina no desdijo a Bellido en eso de que "hay banquillo" para tener candidato a la Alcaldía, aunque defendió el trabajo del actual portavoz municipal. "No era fácil sustituir a José Antonio Nieto pero lo está haciendo estupendamente", insistió Molina.

El presidente del PP se mostró confiado en que se pueda recuperar la Alcaldía de la capital, además de la Diputación, de ahí su interés en tener nombrados a los aspirantes de los municipios cuanto antes. "Trasladar un proyecto de futuro es algo que no se puede improvisar y necesita tiempo", apuntó Molina, quien añadió que "no hay nada más potente en materia electoral que mirar a los vecinos a los ojos y explicarle cara a cara lo que queremos hacer en nuestros pueblos". "Hay partido, es un objetivo que se puede conseguir", apuntó el presidente del PP sobre poder recuperar la Diputación.

Molina también habló de las elecciones autonómicas y apuntó que "estamos en disposición de ser la fuerza más votada en la provincia y por ello vamos a luchar, para que con votos de los cordobeses podamos llevar a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta. En ello nos vamos a dejar la piel", insistió el presidente del PP en la provincia.