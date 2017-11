IU exige a la Junta que retome el plan de rehabilitación de San Agustín

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, junto con la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, exigieron ayer a la Junta de Andalucía que retome el plan integral de la Axerquía al que se comprometió con el Ayuntamiento en 2006. García explicó que, 11 años después, sólo se ha ejecutado el 30% y Córdoba es la ciudad donde menos se ha desarrollado el plan. "Lo que pretendemos es que nos volvamos a sentar una vez más con la junta para avanzar en este acuerdo", aseguró García, quien también recordó que se había previsto una inversión de 73 millones de euros.

La presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, por su parte, detalló que la Junta de Andalucía había intentado sacar a la zona de Axerquía dentro de sus planes de mejora integral". No obstante, la responsable de vivienda del Ayuntamiento de la capital señaló que se trata de "algo que finalmente se ha evitado por las alegaciones efectuadas desde Vimcorsa ya que la zona "no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado y así se lo hicimos saber".