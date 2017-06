IU dice que el Imgema ha "consolidado un modelo de gestión" de carácter social

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras y presidenta del Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental (Imgema), Amparo Pernichi, hizo ayer un balance de la actividad y las líneas maestras del Imgema. A su juicio, cumplidos dos años el instituto "ha consolidado un nuevo modelo de gestión donde prima el componente social", siendo "nuestro objetivo es extender y democratizar el conocimiento entre nuestros vecinos". Pernichi recordó que "el objetivo que marcamos al inicio del mandato fue un modelo de gestión donde prime, por encima de todo, la idea de compartir y extender nuestro know how -conocimiento-, es decir, que el intenso trabajo que se realiza en el Real Jardín Botánico no se quede entre sus paredes, sino que se divulgue entre los cordobeses, que es lo que le da sentido a la base del conocimiento que se incuba y crece en el instituto".

La edil señaló que en estos dos años "se ha buscado, además, potenciar tanto la interacción entre los distintos departamentos del Imgema como de aquello en lo que se viene trabajando desde la inauguración del Botánico, como nuestra estrecha relación con la Universidad de Córdoba o el conocimiento que atesoramos en las distintas ramas que se trabajan en el Imgema, que son la Conservación de las Colecciones Vivas, Paleobotánica, Etnobotánica y la protección y conservación de la sostenibilidad medio ambiental". La concejala aseguró que en todo ello "jugó un papel esencial el hecho de haber reforzado las sinergías con la Delegación de Medio Ambiente", así como que la capital cuente también con las instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA)".

Pernichi explicó también que las actividades que se han llevado a cabo han girado en torno a estos tres ejes estratégicos: investigación y protección de nuestro patrimonio natural, divulgación de nuestro conocimiento científico y el desarrollo de actividades de carácter social en beneficio de los ciudadanos y destacó que "se ha dado prioridad a eventos con un marcado carácter educativo y de divulgación científica, relacionados con la sostenibilidad ambiental". Como ejemplo, expuso que durante el pasado año se realizaron de más de 40 actividades "no directamente organizadas por el Imgema" y añadió que desde enero de 2016 y mayo de 2017 se celebraron 42 talleres en familia y se recibió a casi 4.000 escolares.