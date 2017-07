IU y Ganemos se desmarcan de la alcaldesa y apuestan por la tasa turística

El debate sobre la posible implantación de una tasa turística aún no ha empezado pero ya está dando que hablar. Si la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró el jueves que no era una buena idea por ir contra los objetivos que el Ayuntamiento tiene para el turismo, ayer su socio de gobierno, IU, y el partido que apoyó su investidura, Ganemos, afirmaron todo lo contrario. De hecho, la implantación de un impuesto turístico es una de las condiciones que la agrupación de electores ha incluido en su listado de acuerdos indispensables para poder negociar las ordenanzas del año que viene. Así lo apuntó ayer el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, quien, sobre la posición de la regidora de rechazar a priori este impuesto, dijo que "se lo hubiera pensado antes de firmar". El acuerdo entre el cogobierno y Ganemos rubricado en octubre de 2016 recoge literalmente "el estudio de la posible implantación de una tasa turística que compense los servicios de los turistas como usuarios, los efectos sobre la ciudad y los aspectos competenciales del municipio sobre la misma, contando para ello con los colectivos directamente implicados en la materia". Blázquez aseguró que en este asunto "no hay discusión posible porque está firmado".

Más o menos en la misma línea se pronunció la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, quien aseguró que "por supuesto" que se va a estudiar la implantación de la tasa turística pero explicó que "hay que esperar a que la Junta publique en el BOJA" la normativa que permite a los ayuntamientos desarrollar ese impuesto. Sin embargo, el acuerdo adoptado con Ganemos sobre este asunto se materializó en octubre de 2016 y hasta ahora, casi un año después, no se ha hecho nada. Ambrosio dijo el jueves que la tasa "no está debatida lo suficiente ni entre el equipo de gobierno ni con el sector, pero creemos que la tasa no puede mejorar las condiciones del turismo" en Córdoba e, incluso, podría "coartar" su proyección de crecimiento. Para el Ayuntamiento, aseguró, en lo que hay que trabajar es "en el viajero de ida y vuelta" para intentar que se quede más días en la ciudad. Ambrosio se pronunció así después de que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a los ayuntamientos para incorporar esta tasa. La propuesta nació del Consistorio de Sevilla y, aunque en un principio se quiso implicar a las demás ciudades del eje turístico andaluz -Granada, Córdoba y Málaga-, sólo la capital granadina se ha tomado también en serio la iniciativa y cuenta ya con varios estudios al respecto. Ni Málaga ni -por ahora- Córdoba plantean un impuesto para el turismo. La Junta era reacia hasta ahora a aplicar esta tasa, que se encuentra muy extendida por las capitales europeas y que en España lleva años aplicándose en Barcelona, así como en Baleares, entre otras zonas.

La agrupación de electores exige un impuesto para las grandes superficies

La de la tasa turística no es la única exigencia de Ganemos. La agrupación de electores, que el jueves celebró una asamblea para fijar su postura en la negociación de las ordenanzas fiscales, apunta también a otros cuatro puntos que son requisito indispensable para sentarse a hablar. Se refieren a una "mayor transparencia" de los precios públicos de los servicios municipales a través de un proceso participativo desarrollado de manera conjunta con el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). También exigieron una resumen de las exenciones y bonificaciones de las ordenanzas que se publicite entre los ciudadanos para que tengan un mayor conocimiento del expediente. Para Ganemos también es imprescindible el estudio de una tasa a las grandes superficies comerciales "por la sobregeneración de residuos sólidos urbanos", con el objetivo de "profundizar en la fiscalidad verde y el fomento de la sostenibilidad". Por último, además de la tasa turística, también exigen "un cambio del modelo de tasa sobre veladores" hacia otra propuesta que prime "la menor ocupación de la vía pública y el consenso puesto en marcha". Estos cinco puntos forman parte de acuerdo de diez medidas con las que se comprometió el cogobierno de PSOE e IU en octubre de 2016. El resto se están llevando a cabo en mayor o menor medida, como las bonificaciones a los propietarios de Patios, la subida de precios en el Zoológico o la subida cero del IBI.

En este sentido, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, aseguró ayer que "se están cumpliendo" con las medidas acordadas, por lo que "no entendemos que haya falta de confianza" por parte de Ganemos Córdoba. "De los cinco puntos que señalan, algunos están siendo cumplidos ya y otros requieren de la implicación de otros colectivos", apuntó la edil de IU.