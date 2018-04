IU llama a Córdoba a echarse a la calle para reclamar la Tercera República

El secretario de Organización provincial de IU, Sebastián Pérez, y la responsable del Área Interna del Partido Comunista de España (PCE) en Córdoba, Carmen María Ruiz, invitaron ayer a todos los cordobeses de la ciudad y la provincia a echarse hoy a la calle para reclamar la Tercera República. Pérez y Ruiz invitaron a todos los cordobeses a la manifestación por la República que se celebra hoy en la capital, con la que se conmemora también la instauración de la II República y que partirá después de las 12:30 desde el cementerio de San Rafael, para desembocar en el centro social Rey Heredia, "donde se desarrollarán actividades", relató Pérez. El secretario del Organización de IU informó de que también se están llevando a cabo otras actividades conmemorativas de la II República en los municipios de la provincia con las que también se reivindica la instauración de la III República.

"La Monarquía no es ni más ni menos que la punta de un iceberg de todo un sistema corrupto para defender los intereses de los botines, de las casas de Alba, de los froilanes, de los urdangarines, de los bárcenas, de las familias saudíes a los que lo único que les preocupa es la guerra y el terrorismo; frente a eso, nosotros desde IU planteamos que necesitamos cambiar este modelo económico, social y político y ese cambio sólo llegará a través de un nuevo proceso constituyente que nos configure un estado republicano", sentenció Pérez. El secretario de Organización provincial de IU insistió en que la República no es la concepción de la eliminación de la Monarquía, "sino que supone que se instaure en este país un sistema político y económico que prime por encima de todo a los intereses del pueblo trabajador, de la gente normal y corriente; con esta Constitución del 78 que impuso un régimen con Monarquía no será posible mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos", sentenció.