Hostetur sólo volverá a la mesa de veladores si la lidera la alcaldesa

El pasado mes de octubre, Comercio Córdoba, Hostecor y Córdoba Apetece anunciaron su salida de la mesa de diálogo sobre los veladores creada por el Consistorio, "dado el interés municipal en anular su funcionamiento y las acciones de menosprecio a la hostelería que mantiene el Ayuntamiento", sentenciaron entonces. Las tres organizaciones tomaron esa decisión después de que la mesa no fuera convocada por parte de su responsable, el responsable municipal de Urbanismo, Pedro García, a quien se lo solicitó el entonces presidente de Hostecor, Francisco de la Torre. En una misiva dirigida al propio García, insistieron en que la forma de actuar del teniente de alcalde iba "en contra de los acuerdos adoptados por la mesa y mucho más allá alejada del espíritu de la misma".

Ahora, unos días después de que Córdoba Apetece y Hostecor se hayan fusionado dando lugar a la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur), esta nueva organización ha pedido a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que asuma la dirección política de la gestión de la mesa de veladores "para corregir el clima de hostilidad que se ha generado hacia la hostelería cordobesa desde esferas del propio Ayuntamiento y, poder retomar así el clima de diálogo y entendimiento que tanto echamos de menos". Así lo expresa el presidente de Hostetur, Fran de la Torre, en una carta que ha dirigido a la regidora, en la que le muestra la confianza del sector en "su capacidad y actitud de diálogo para que la convivencia vuelva a brillar en este ámbito de nuestra ciudad".

En la misiva, De la Torre se refiere a la convocatoria de la mesa de veladores para "el día de los enamorados, uno de los grandes hitos de la hostelería al cabo del año". "El llamar a sentarse a una mesa a media tarde de un 14 de febrero a la hostelería -dice-, a profesionales que no viven de la representación de lo demás sino de su trabajo, complicado y diario, es un claro mensaje de que se convoca a quien no se quiere que vaya", advierte. Por ello entiende que no ayuda a pasar página en el conflicto el "que se mantenga un pulso a alguien que no desea echarlo", ya que "la última convocatoria de la mesa de veladores colma o el más absoluto desconocimiento o la más descarnadas de las maldades". El dirigente garantiza que todo "quedará en el olvido en el momento que pueda resituarse la realidad en el punto que nunca debió abandonar", pese a que "mientras que la hostelería cordobesa se ha dedicado a buscar argumentos para poder retomar los cauces, los mensajes que los actores que gravitan alrededor de su primer teniente de alcalde han endurecido y contaminado la situación". Y señala también que "la hostelería cordobesa ha intentado por activa y por pasiva encontrar argumentos para poder reincorporarse al foro, pero ha visto inútil esta decisión por cuanto si no hay intención de diálogo para poco va a servir el sentarse alrededor de una mesa para ver como se amenaza de manera continua a uno de los sectores más importantes de la economía local".