Hostetur acusa a Pedro García de manipular los datos de licencias

El conflicto entre hosteleros y gobierno municipal parece que va para largo. Lejos de solucionarse, las diferencias entre ambas partes se parecen más a un campo de batalla que a otra cosa y ni cogobierno ni empresarios ponen de su parte para hallar una solución. El cruce de acusaciones continuó ayer con las declaraciones de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostetur) quienes aseguraron que los datos sobre licencia de apertura y veladores que ofreció hace unos días el presidente de la Gerencia, Pedro García, están "manipulados". El responsable de Urbanismo informó de que en 2016 se habían concedido 470 permisos para instalar veladores como respuesta a las críticas de Hostetur que hablaron días antes de paralización de licencias, en este caso de apertura, que a su vez desembocaban en no poder montar las terrazas.

De esta forma, Hostetur exigió ayer al Ayuntamiento que facilite "datos reales y no manipulados" sobre el número de expedientes de licencias de veladores rechazados y sus causas y de solicitud de licencias de apertura que se encuentran paralizados en la Gerencia de Urbanismo.

Los hoteleros recordaron que los datos ofrecidos por García provienen de una institución pública "obligada legal y políticamente a la veracidad", por lo que lamentaron que se facilitaran, según Hostetur, "datos sesgados y carentes de rigor en un intento de manipular la opinión pública, una vez más, contra el sector de la hostelería".

Desde Hostetur insistieron en que desde agosto de 2015 se tiene paralizada la tramitación de las licencias de apertura, lo que bloquea, añadieron, que se puedan conceder las de instalación de los veladores. Y es que los hosteleros entienden que García ha respondido "a lo que no se le ha preguntado", esto es, dar cifras sobre licencias de veladores cuando Hostetur habló directamente de las de apertura.

Además, la organización presidida por Francisco de la Torre instó a la grupos de la oposición a que "fiscalicen y controlen" este "desafuero" y que pidan explicaciones por lo que ellos entienden es un "uso irregular de información de carácter público". También pidieron a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que imponga su autoridad antes de que el asunto "derive en un conflicto ciudadano".

Sobre si volverán o no a la mesa de veladores, desde Hostetur explicaron que se integrarán "cuando se den las condiciones para ello" aunque, añadieron, "en este momento no hay ningún contacto que lo facilite". También comentaron que no existe ninguna reunión programada entre De la Torre y Pedro García "en contra de lo manifestado por el presidente de la Gerencia de Urbanismo que puede estar confundiendo su deseo con la realidad".