Hora de hacer balance

El año termina y toca hacer balance de lo ocurrido en Capitulares, que ha pegado un espectacular sprint en el último trimestre del año. Lo cierto es que se intuye un cambio de velocidad y de rumbo en un cogobierno que parece sentirse -ya era hora- más cómodo en esto de gobernar, sobre todo en lo que se refiere al PSOE. Ha costado, todo hay que decirlo, pero al menos ya no se cuentan los días por polémicas y parece que empiezan a desatascarse asuntos que no deberían haberse atascado. Recuerdo que en los dos primeros balances que hacíamos desde estas páginas a la gestión en el Ayuntamiento decíamos que lo bueno era que aún quedaba tiempo para rectificar y encauzar una situación que parecía sumida en el caos. Parece que eso empieza a pasar aunque, que nadie lo dude, seguiremos pendientes de la gestión del cogobierno y advirtiendo de todo lo que no sea positivo para el interés general de la ciudad.

Pero será porque estamos en Navidad, lo cierto es que a la hora de pensar en este año al menos hay asuntos para poner en el lado bueno de la balanza. Está la salvación del parque tecnológico Rabanales 21, aunque hay que tener en cuenta las advertencias de la Intervención y la necesidad de apostar realmente por una infraestructura de esta envergadura. De nada sirve poner dinero si no se saca partido a un proyecto así. La innovación del PGOU que permite la instalación comercial es un paso, pero sigue siendo inexplicable que se haya tenido paralizado este asunto urbanístico. Poco se ha hablado de la repercusión que esto ha tenido, pues no hay empresario en la ciudad con el que se hable -más en privado que en público- que no alerte de la inseguridad que sienten muchos inversores ante la posibilidad de instalarse en Córdoba. Y no sólo Rabanales ha afectado en este sentido, también la polémica por Cosmos y la intención de no permitir valorizar a la cementera, además de la lenta burocracia que acompaña al Ayuntamiento. Tanto es así que la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció un cambio en el área de Gestión y desde Urbanismo se dice -se lleva diciendo años- que se va potenciar la administración electrónica. Ya hay deberes, por tanto, para 2018.

La revisión del callejero puede incurrir en errores que pueden salir caros a algunos partidos

Pero esto iba de destacar lo positivo que, como novedad, lo ha habido en este año. Se incluye por tanto en este balance el desbloqueo del Cercanías, en el que ha sido fundamental el anuncio del Gobierno de la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP). Parece ser que podremos ver los primeros trenes circular más pronto que tarde, todo un logro para el reto de la movilidad que debe ir acompañado de otras medidas. La principal: conseguir ampliar el trayecto a toda la provincia. Sería imperdonable no hacerlo y creo que nadie aún se ha parado a pensar en los beneficios reales de este transporte ferroviario, no sólo en la movilidad de los municipios sino para toda la economía de la provincia.

En la parte económica está la cara y la cruz. Por un parte se han aprobado a tiempo los presupuestos, pero por otra sigue sin ejecutarse la mayoría de lo que se plasma en papel. Los proyectos se repiten año tras año y el grado de ejecución alcanza mínimos intolerables. Este año las cuentas estarán en vigor desde el 2 de enero y no hay excusa posible para corregir esa debilidad en la gestión que ha estado a punto de echar a perder de nuevo parte de la subvención de 2,5 millones de euros que concede el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento.

El final del año, sin embargo, lo ha marcado una polémica que puede traer cola para el año que viene: la revisión del callejero para eliminar resquicios franquistas, entre ellos la calle José Cruz Conde, la avenida Conde de Vallellano y la plaza de Cañero. Dejar a un lado de este asunto la participación y no abrirse al consenso puede ser un error que algunos partidos paguen caro, sobre todo porque la mayoría está en los asuntos más importantes de la Ley de Memoria Histórica.

Siguen muchos asuntos en el tintero y, como ya hemos dicho, estaremos pendientes para ver si llegan a buen puerto.