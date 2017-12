Homenaje a 'El Diseñador'

Sillas de enea, mujeres de negro, paredes blancas. De algo tan básico, y a la vez tan cordobés, salen los mejores diseños de alta costura que jamás se hayan tejido en España. De esos tres elementos se obtienen los dos colores que marcan una carrera, el blanco y el negro. Córdoba vio nacer, hace 88 años, al considerado como el mejor diseñador de su siglo, Elio Berenguer Úbeda, más conocido como Elio Berhanyer. Ayer, su ciudad natal, de la mano de Centro Córdoba y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), le rindió un sentido homenaje que siempre es bueno aunque muchos entiendan que llegara tarde. Fue su musa y modelo eterna, Mónica de Tomás, quien describió con los tres primeros conceptos con los que arranca este reportaje la inspiración del modisto. Córdoba, siempre Córdoba.

Ayer Berhanyer se emocionó, agarrado a su bastón, en el Círculo de la Amistad. Se fue de Córdoba cuando era un niño y no regresó hasta 70 años después. Tras todo ese tiempo era raro no verle con su tradicional solideo en la cabeza, ahí, de nuevo, Córdoba, porque la prenda no era más que un homenaje a Abderramán I. En la figura de este príncipe de la dinastía Omeya, que llegó a convertirse en el primer emir independiente de Córdoba, basó la escritora Matilde Cabello el semblante que se proyectó en la gala. Príncipes ambos, como recordó Cabello, uno de un emirato, otro de la moda.

Numerosos rostros conocidos de la sociedad cordobesa y algún que otro diseñador de alta costura español asomaron la cabeza a este homenaje, cóctel incluido, donde las palabras más emotivas las pronunció la ya citada Mónica de Tomás. La modelo recordó que conoció a Berhanyer cuando ella estudiaba Periodismo y tuvo que hacerle una entrevista: "Tienes cuerpo de pobre", le dijo el diseñador. En un principio, se lo tomó mal, con el paso de los años De Tomás reconoció que era "el mayor piropo que me han hecho nunca".

Habló además Modesto Lomba, diseñador y presidente de la ACME quien reconoció que "he crecido a la sombra, personal y profesional, de Elio". "Todos los venerábamos", añadió Lomba, quien hizo un repaso por todo el trabajo que puso Berhanyer para sacar adelante la citada asociación.

Hubo también numerosos políticos, entre ellos la delegada de Comercio del Ayuntamiento, Mar Téllez, que habló durante el homenaje en el cual le entregaron al diseñador un obra titulada 7 del pintor Pepe Amate. Otro artista, mucho más joven y del mundo musical, cerró la gala. Fue el violinista cordobés Paco Montalvo quien puso punto y aparte (luego vino el cóctel) a una gala en la que Córdoba quiso rendir homenaje a su diseñador más ilustre.