IMAGINE que acaba de salir de prisión tras cumplir una condena y vuelve a casa, con 56 años, sin empleo, apenas cobrando una ayuda con la que mantener a toda su familia y lleno de deudas. ¿Qué alternativas tendría para salir adelante y reintegrarse con éxito en la sociedad? ¿A dónde iría a buscar una oportunidad?Una situación como esta es la que le tocó vivir a Rafael López. Si de algo estaba seguro, explica, "es que le debía a mi familia un cambio de vida, lo estaban pasando muy mal ya que al entrar en prisión se acabaron los ingresos en casa". Por suerte, durante el tiempo que cumplió condena en situación de semi libertad en el Centro de Inserción Social, Rafael realizó un curso de formación en jardinería y prácticas en Talher, la división medioambiental de Clece. Esto, asegura, le dio la oportunidad que necesitaba para aprender un nuevo oficio y las fuerzas para no perder la esperanza de que alguna empresa lo contratara.

Y así fue. Cuando Rafael cumplió su condena recibió la llamada de Talher ofreciéndole participar en una entrevista de trabajo y al día siguiente tenía un nuevo empleo. Actualmente, continua trabajando como jardinero en Talher. Su vida, como él mismo explica, cambió de la noche a la mañana. "El trabajo me ha dado estabilidad, me ha permitido mantenerme lejos de los vicios y así lograr que mi familia no vuelva a pasar necesidades. A mis 59 años puedo decir que el trabajo me ha cambiado la vida", asegura.

Las historias de superación se repiten en Talher gracias al creciente compromiso que la empresa mantiene con la sociedad. La compañía lleva tiempo apostando por la integración laboral de colectivos socialmente vulnerables, ofreciendo una oportunidad laboral para acceder al mercado de trabajo a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social y jóvenes desempleados, para quienes, sin duda alguna, el trabajo ha sido y es el mejor elemento integrador.

La apuesta de Clece por el empleo como medio de inclusión social se traduce en que un 9,8 por ciento de su plantilla está formada por trabajadores provenientes de colectivos desfavorecidos. Es más, sólo en Córdoba, de los 1.803 trabajadores que componen la plantilla de la compañía, 116 personas proceden de alguno de esos colectivos en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la compañía trabaja también por la mejora de la empleabilidad para favorecer el acceso al mercado laboral y el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores, y junto al fomento de la integración de personas procedentes de colectivos socialmente vulnerables, actúa en la sensibilización acerca de la realidad de las mismas, a través de iniciativas como foros de debate por la integración.

David Banderas, de 35 años de edad, es otro ejemplo de superación en Talher. Tras cumplir una condena de nueve años, que puso fin al empleo que tenía como jardinero, su realidad se volvió devastadora. "Soy padre de cinco hijos, mi mujer no trabajaba y yo había pasado dos años en prisión trabajando en corte y confección para poder enviar algo de dinero a casa", explica. Cuando obtuvo el tercer grado en prisión y pudo buscar trabajo, acudió a Talher para ofrecer sus servicios. Admite que fue con miedo al rechazo por estar cumpliendo condena, entendía que nadie se fiara de él, pero no fue así. "Talher creyó en mí, me explicaron el compromiso social que mantiene la empresa y enseguida empecé a trabajar con un contrato a tiempo parcial que al poco tiempo se convirtió en un contrato a tiempo completo", explica. En menos de un año, David pasó de ser peón a jardinero y a oficial de primera después. En su situación, añade, "no puedo más que devolverle a Talher la oportunidad que me dieron de reconducir mi vida, con mi compromiso y trabajo. Ahora puedo dar a mis hijos una vida digna y cubrir sus necesidades".

La vida de David también dio un giro tras su integración laboral a través de Talher. "Antes vivía sin asumir responsabilidades, no sabía disfrutar de la vida, de las cosas sencillas, de mi familia y apreciar lo que supone tener un trabajo. He empezado de cero, con el apoyo de mi mujer, mi madre y de mi trabajo. Ahora sé que hay personas y empresas que nos dan oportunidades para volver a empezar; el secreto está en saber aprovecharlas". Su próximo objetivo, asegura, es salir del barrio en el que vive para que sus hijos crezcan en un entorno mejor. "El trabajo me ha devuelto al camino del futuro y la felicidad", añade David quien ahora, puede ver el mundo desde las alturas y disfrutar de una vida repleta de oportunidades.