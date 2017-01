Héroes de la libertad frente al terrorismo

Juan Antonio Cobos vivió los años de plomo en el País Vasco -entre los 80 y 90 del pasado siglo-, uno de los peores y trágicos momentos de la historia de España, y lo hizo como Policía Nacional. Por dos veces, este cordobés de 58 años ha sufrido dos atentados de la banda terrorista ETA. El primero en Bilbao, en 1986 en una intervención que realizó como Policía en una huelga convocada por Herri Batusana y en la que le cayó un coctel molotov "y me quemó todo el cuerpo", según cuenta. Tras superar este atentado, Cobos fue víctima de otro en 1989, en el que murieron "tres artificieros tras intentar desactivar un coche bomba y al estallar me salpicó" y como consecuencia "aún tengo metralla en la cabeza". Por ello, este agente fue uno de los que ayer recibió una distinción por parte de la Policía Nacional, un acto que tuvo lugar durante la inauguración de la exposición La Victoria de la Libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo, una muestra que homenajea a los 188 policías nacionales asesinados en actos terroristas en España. En esta cifra de fallecidos se encuentran tres agentes cordobeses: Rafael Gómez, Rafael Valdenebro y Juan Antonio Alba. Sus familias, también recibieron ayer estas distinciones.

A pesar de todo el tiempo que ha pasado ya y que ETA comunicara en el alto el fuego en octubre de 2011, sus víctimas no olvidan. Cobos asegura que él superó los dos atentados "con el día a día, sobre todo gracias a la familia y a los reconocimientos de este tipo". Y a pesar del citado alto al fuego de hace casi seis años, este agente policial, que permanece en activo, considera que "el odio sigue" y que a ETA "no se le debe olvidar porque estos individuos siguen siendo asesinos". "Es curioso que ahora cuando cogemos a un terrorista que ha matado a veinte personas y se le mete en la cárcel se arrepiente, una pena que no se hubiera arrepentido antes y habría dejado menos huérfanos y viudas", sostiene. A lo largo de mi vida, indica, "he aprendido a ser escéptico, ojalá ETA desaparezca pero no me lo creo mucho; allí -en el País Vasco- se vive con calma tensa".

No se puede cerrar esta herida en falso; la razón está siempre del lado de las víctimas"José Antonio NietoSecretario de Estado

Su relato sólo es uno de las miles de víctimas de organizaciones terroristas como Grapo y ETA, tal y como refleja la muestra del Oratorio de San Felipe Neri, a cuya inauguración no faltó el director general de la Policía Nacional, Gerardo López Iglesias, quien aseguró que la exposición es "un homenaje a nuestros héroes". El terrorismo, apunta, "ha sido una losa pesada sobre el deseo de vivir en paz y una amenaza constante; todos hemos estado en su punto de mira". Con su muerte, los tres policías cordobeses "pagaron un elevado tributo y la sociedad española debe mucho a estos héroes", anotó.

Quien tampoco faltó a la cita fue el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien cree "determinante y vital" el trabajo que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía. Para el que fuera alcalde de Córdoba, en todos estos años de lucha contra el terrorismo hay que explicar que "sí que hay unos que son buenos y otros que son malos, aquí no hubo una guerra, no se puede ni igualar ni acercar a las víctimas y a los terroristas". Nieto subrayó que en este mismo periodo "hubo personas que quisieron lugar por la libertad de este país y otros que no". Por ello, "no se puede cerrar esta herida en falso porque la razón no está repartida, estará siempre del lado de las víctimas y de las fuerzas de seguridad del estado".

La exposición itinerante La Victoria de la Libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo recoge tanto documentación escrita como material visual que ha sido incautado por la Policía Nacional a bandas terroristas -como armas y explosivos-, además de material que ha utilizado este cuerpo en su lucha contra el terrorismo. La muestra incluye imágenes de los agentes fallecidos y una breve biografía de los mismos, además de víctimas que siguen vivas como Irene Villa. La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de enero en el Oratorio San Felipe Neri en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.