Hacienda recauda durante el primer semestre un 25% más por impuestos

La Agencia Tributaria recauda cada día más en Córdoba, una señal de que los tiempos económicos están cambiando en la provincia, pero los números siguen muy lejos de los ejercicios previos a la crisis económica. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha dado cuenta del balance de ingresos vía impuestos en el primer semestre del año, con una primera lectura general positiva, ya que el Gobierno ha recibido entre enero y junio de este ejercicio un 25% más que en el mismo periodo del curso pasado. En cifras, ese crecimiento se concreta en 309,6 millones de euros, frente a los 247,7 del anterior periodo (2016), lo que convierte a Córdoba en una de las provincias andaluzas que porcentualmente más suben su recaudación. Almería es la que más se le acerca con un 22,4%, mientras que Granada suma un 17%. La única excepción es la oficina de la Agencia Tributaria en Jerez de la Frontera, que aumentó sus ingresos en un 26%.

Las razones de ese crecimiento hay que buscarlas, principalmente, en el Impuesto de Valor Añadido (IVA), que es el que viene sustentando la recepción de fondos en el territorio en los últimos años. Así, los datos del Gobierno indican que en el primer semestre se ingresaron 168 millones de euros por IVA, o lo que es lo mismo, un 36% más que hace un año. Ese dato significa claramente que el consumo entre los cordobeses sigue al alza, con el matiz de que en el aumento de esa cifra también influye la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC). En cualquier caso, el IVA se consolida como la principal vía de entrada de fondos en las arcas de Hacienda, hasta el punto de que supone más del 54% de todo lo que se ha recaudado en tierras cordobeses entre los meses de enero y junio.

Por volumen, el segundo impuesto que más dinero genera para la Administración es el IRPF, que es lo que aportan las personas físicas por sus rendimientos de trabajo. En este apartado, el Ejecutivo obtuvo en la provincia 92 millones de euros, apenas un 4,7% más que hace un año, con lo que la variación no es especialmente significativa. En cuanto a los denominados impuestos especiales (que se aplican al consumo de determinados productos como el alcohol, los hidrocarburos o el tabaco), también ha aumentado de manera muy considerable, hasta el punto de que se ha doblado la recaudación en un año. En el periodo analizado, el Estado ha recogido por esta vía 12,3 millones de euros, frente a los poco más de seis del pasado curso 2016.

Respecto a otros tributos, las entradas son escasamente significativas, como los 784.000 euros por el impuesto de tráfico exterior (mercancías que pasan por las aduanas) o los 728.000 euros del impuestos sobre no residentes (IRNR), que es el que soportan las personas físicas y entidades que no residen en territorio español. No obstante, por este concepto de IRNR también se ha duplicado la recaudación.

Uno de los impuestos que indican de manera clara la actividad económica de un territorio es el de sociedades. En Córdoba se ha notado durante los primeros seis meses, hasta el punto de que ha crecido un 30%, hasta llegar a los 19,9 millones de euros, por los 15,2 del año anterior. Eso significa que las empresas tributan más y que, por tanto, sus ingresos también crecen. No obstante, esa cifra dista mucho de los años previos a la crisis, cuando las entidades empresariales aportaban cantidades que ni por asomo se asemejan a las actuales. Como muestra, ahí están las estadísticas de hace una década -ejercicio 2007-, cuando por el impuesto de sociedades se llegaron a recoger desde Córdoba hasta 400 millones de euros. A partir de ese año se produjo una fuerte caída, si bien en los dos últimos ejercicios se ha ido anotando ya un repunte, aunque leve. A nivel andaluz, sólo Jaén aporta menos que la provincia cordobesa por este concepto, con 14,1 millones.