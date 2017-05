Hacienda pide a Aucorsa el IVA por ayudas a estudiantes y pensionistas

La empresa municipal de autobuses Aucorsa recibió a principios de año de la Agencia Tributaria una resolución referente al impuesto sobre el valor añadido (IVA) del ejercicio 2013, en la que se realiza una propuesta de liquidación provisional que aumenta el IVA repercutido hasta una cuota a pagar de 246.596 euros. Este incremento del IVA devengado se debe al criterio sostenido por la Agencia Tributaria según el cual Aucorsa debe repercutir dicho impuesto al Ayuntamiento por las transferencias que subvencionan el transporte público destinado a estudiantes y pensionistas. Según manifiesta la Agencia Tributaria, la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) establece al respecto que se incluirán en la base imponible las subvenciones o transferencias percibidas por los sujetos pasivos cuando exista un vínculo directo entre la prestación del servicio y la contrapartida obtenida, relación directa que se da en el caso de las transferencias percibidas para sufragar los gastos que le supone a la entidad municipal prestar esos servicios.

Los responsables de Aucorsa están en total desacuerdo con la interpretación manifestada por la Agencia Tributaria en lo referente a la vinculación del importe de la subvención con el precio del transporte y que es la base de dicha liquidación, por lo que han presentado un escrito de alegaciones en el que se solicita a la Agencia Tributaria que se anule la propuesta de liquidación del impuesto del valor añadido.

No obstante, ante la incertidumbre existente en Aucorsa, la empresa municipal ha provisionado las posibles cuotas a pagar por las subvenciones recibidas del Ayuntamiento en concepto de bono joven estudiante y pensionistas correspondientes a los ejercicios que van de 2013 a 2016. Si para liquidar el ejercicio 2013 se han provisionado 246.596 euros, para el de 2014 se ha hecho lo propio con 261.619 euros, mientras que para 2015 han sido 277.520 euros y 352.620 euros para 2016. El montante total provisionado asciende a más de 1,1 millones. Las provisiones de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se han abonado con cargo a la partida Aportaciones de Socios del patrimonio neto de balance -el único socio que tiene Aucorsa es el Ayuntamiento-. La correspondiente al ejercicio 2016 se ha abonado con cargo a la partida Tributos de la cuenta de perdidas y ganancias. Estos datos los dio ayer a conocer el PP por boca de su viceportavoz municipal, Salvador Fuentes, quien destacó que su grupo teme que "este error contable en las cuentas de la empresa de cargar a la partida de Aportaciones de Socios 785.735 euros para pagar el IVA correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 acabe con la disolución de la empresa". Aucorsa ya arrastra 4,2 millones de euros en esa partida a cuenta de pérdidas y ganancias y provisionándolo a la misma se iría a más de cinco millones de euros, con lo que se superaría el 50% del capital social de la misma, lo que supondría la disolución por desequilibrio de la empresa pública si no se remedia con una transferencia municipal que es lo que, según Fuentes, finalmente ocurrirá. "A la hora de las provisiones se han tocado aportaciones de socios, que no se pueden tocar; se deberían de haber hecho con todos los ejercicios como con el del 2016, con cargo a pérdidas y ganancias", puntualizó.

El viceportavoz del PP criticó también las formas en las que los responsables de Aucorsa han gestionado esta petición de la Agencia Tributaria. "Tanto el orden del día del consejo de administración en el que se trató, como en el orden del día de la última junta general de la empresa figuraba como un punto anterior la aprobación de las cuentas de 2016 y se pretendía de que después se aprobara esta provisionalidad, cuando debía de ser al revés. Finalmente, a falta de ver como se encaja finalmente, se suspendió la junta general", sentenció Fuentes, quien anunció que su grupo municipal pidió un consejo de administración urgente de Aucorsa para tratar el asunto. "No se puede plantear en un punto anterior la aprobación de las cuentas y en un punto posterior el debate sobre una cuestión que afecta al anterior", insistió.