González dice que los cambios en El Arenal no eran para la Feria de 2018

La Asociación de Casetas Populares denunció hace unos días que el Ayuntamiento no ha avanzado en las medidas acordadas por la comisión de Feria -creada para cambiar y modernizar el modelo actual de la cita- y pedía una reunión urgente para impulsarlas antes de que se celebre la edición de 2018. Días antes, el Consejo del Movimiento Ciudadano insistía en lo mismo. Ayer, la edil de Promoción de la Ciudad, Carmen González, respondía a esas demandas defendiendo que en la comisión se dejó claro que las medidas a aplicar para cambiar el modelo de Feria no se empezarían a ejecutar para la presente edición de la cita, que debe poner el punto y final al Mayo Festivo de 2018.

"Si es necesaria esa reunión que piden, habrá reunión, pero hay que determinar si es necesaria esa reunión o no", defendió la edil. "Porque a estas alturas no creo que vayan a pedir nuevas reformas de las que ya aparecen en el dictamen", sentenció. González puntualizó que, entre otras actuaciones, se ha hecho toda la red de saneamientos nueva en el recinto de El Arenal. "Pero, como bien saben, se especificó que para esta Feria de 2018 no sería para cuando estarían los cambios. Aún así, hemos seguido trabajando y aún así hemos hecho inversiones en El Arenal. Evidentemente, entiendo a los caseteros, que tienen ganas después de tantos años de que sus dudas se resuelvan cuanto antes, sobre todo las relacionadas con la permanencia de sus instalaciones, pero hasta hace unos días la Gerencia de Urbanismo no se ha pronunciado en su informe, por lo que ha sido imposible avanzar más en esas peticiones", defendió.