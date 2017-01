Gómez defiende que sólo firmaba "lo que me ponían por delante"

El empresario Rafael Gómez ha asegurado esta mañana en el juicio por supuesto fraude fiscal -por el que le piden 44 años de cárcel y 22 para cada uno de sus cuatro hijos- que "yo no entiendo de IRPF ni nada de eso" y que él sólo "firmaba lo que me ponían por delante" sin leerlo porque "confiaba en los profesionales y, a día de hoy, sigo confiando". Ha añadido que no sabía lo que tenía que pagar como empresario.

Gómez, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, se ha desvinculado de cualquier asunto administrativo o económico vinculado con las responsabilidades de sus empresas con Hacienda y ha asegurado que "sólo me dedicaba a trabajar". El que fuera líder de la oposición en el Ayuntamiento ha afirmado que nunca se reunió el consejo de administración de sus sociedades y ha eximido también a sus hijos de cualquier responsabilidad.

Fiel a su estilo, ha dicho que "no sé escribir y leer sólo un poco los periódicos" y que toda su vida sólo ha querido "trabajar y crear puestos de trabajo" y que nunca ha dado instrucciones a sus empleados sobre cuestiones contables.

Gómez se enfrenta a 44 años de prisión por la supuesta comisión de 11 delitos por el presunto impago de 60 millones en impuestos durante cuatro años. A su llegada a los Juzgados ha asegurado que está "muy tranquilo".