El Gobierno dice que soterrar el Guadalmellato depende de la Junta

El Gobierno central ha asegurado que el proyecto de remodelación del Canal del Guadalmellato a su paso por la capital cordobesa, que implica enterrarlo en tubería, está a la "espera" del "desarrollo" por la Junta de Andalucía de la Ronda Norte. Así lo indica el Ejecutivo central en la respuesta por escrito a la pregunta formulada por los diputados socialistas por Córdoba Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, en la que expone que "en los años 30 del siglo pasado el Canal del Guadalmellato discurría por el límite entre la zona de la sierra y las huertas del Norte del casco urbano" y añade que en la actualidad "sigue siendo una pieza urbanística de límite de zonas, asociado a espacios libres o zonas verdes -La Asomadilla, El Camping y El Tablero-, como recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lo ha catalogado como sistema general con concepto de espacio libre".

Según el Ejecutivo central, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "tiene redactado un proyecto de construcción, del año 2005, de remodelación del Canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba capital, por un importe de 33.767.126 euros". Este proyecto, continua la respuesta, "contempla cuatro tramos de actuación, entre las barriadas periféricas de Alcolea y Villarrubia, entre los que se encuentra el tramo III del casco urbano, que se proyectaba enterrado en tubería" y, "ya se han instalado dos subtramos de esta tubería, en dos actuaciones urbanísticas -en La Asomadilla y El Tablero". Sin embargo, según el Gobierno, el proyecto "está pendiente de desarrollo de la Ronda Norte por parte de la Junta, que utilizaba la franja de ocupación del canal para pasar de Este a Oeste" y, además, "no hay ningún tipo de convenio ni acuerdo con el Ayuntamiento al respecto".

Ante esta respuesta, el diputado socialista consideró que "éste es otro de los proyectos y actuaciones en Córdoba que se han abandonado con el Gobierno de Mariano Rajoy". A su juicio, ante la existencia de "una barrera en la ciudad de Córdoba", para la que "había programada una actuación", ha resultado que "la única actuación por parte del Gobierno ha sido dejarla en un cajón".

Hasta el momento, el Ayuntamiento es la única administración pública que ha confirmado que va a llevar a cabo la parte que le corresponde de la Ronda Norte y, para ello, contará con una inversión de diez millones de euros. Sin embargo, a pesar de que la Gerencia de Urbanismo diera luz verde a esta actuación, la Junta de Andalucía sigue retrasando el proyecto y ya ha asegurado que, al menos, no la contempla hasta el 2020. El PP, por su parte, ha alertado de que la obra que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento hará confluir 22.000 vehículos diarios en una zona de la capital que no estará preparada para ello, como es el caso de Santa Rosa o la Arruzafa. Para los populares es un "disparate" iniciar las obras sólo desde el Ayuntamiento y no esperar a coordinar las actuaciones de manera conjunta con la Junta de Andalucía.