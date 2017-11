El Gobierno garantiza que construirá las estaciones que faltan del Cercanías

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, garantizó ayer que el ahora Cercanías -y en los tiempos del PP en el gobierno local, Metrotrén- contará con las dos estaciones que restan por construir, la del Parque Joyero y la de Chinales. "Es la voluntad del Gobierno tanto concluir las estaciones que quedan como garantizar la declaración como Obligación de Servicio Público" del Cercanías, manifestó Primo Jurado. "El Gobierno estaba esperando a que el Ayuntamiento solucionara esos problemas administrativos internos que ha tenido [para que el proceso de puesta en marcha del servicio pueda seguir adelante]", dijo. El subdelegado sentenció que el Gobierno "ha destinado un montón de dinero a las estaciones, eso no lo puede negar nadie, hay tres estaciones hechas por el Gobierno, y el Gobierno se comprometió de una u otra manera a que las dos estaciones que quedan estarían en funcionamiento".

Además, insistió en que sobre la Obligación de Servicio Público que supondría que el Ejecutivo asumiría el coste de explotación del Cercanías "hay un compromiso oficial del secretario de Estado de Transportes; por lo que es sólo cuestión de tiempo".

Estas declaraciones de Primo Jurado llegan después que la Junta de Gobierno Local aprobara el pasado lunes el expediente del contrato con Renfe para la puesta en marcha del Cercanías. Tras esa aprobación, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, volvió a urgir a la Administración Rajoy a que declare al futuro servicio ferroviario como Obligación de Servicio Público.

También habló del asunto el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, para subrayar que el Consistorio "no ha hecho todo lo que tiene que hacer para que se ponga en marcha el Metrotrén; todo ello después de dos años y medio para culminar el procedimiento administrativo para firmar el contrato". "La apuesta de gobierno local por el Metrotrén es timorata, dado que al final lo vincula todo a que el Gobierno sea quien pague el déficit, al incluir una cláusula en el contrato [que va a firmar con Renfe] en la que se dice que si no se declara de Obligación de Servicio Público y el Estado no asume el déficit, se podrá romper el contrato", sentenció.

Bellido insistió en que "si el Metrotrén sale adelante es por la idea que encabezó José Antonio Nieto como alcalde, que es el gran promotor de la iniciativa; además, el Gobierno de la Nación ha mostrado su compromiso firme de pagar lo que va a costar ese servicio, si no, no habría Metrotrén". El portavoz del PP se mostró convencido de que "se ha tirado adelante con el proyecto al estar forzados por la presión de la opinión pública".

Entre esas muchas cosas que aún quedan por hacer, Bellido relató que "hay que reformar las líneas de Aucorsa; no se puede poner en marcha un servicio condenándolo al fracaso por no tomar las medias necesarias para fomentar su uso, como los aparcamientos en las estaciones de Villarrubia, Alcolea y El Higuerón", dijo. "Un ejemplo de éxito en esta línea es Rabanales, que tiene miles de usuarios todos los días, después de que se tomaron las medidas", puntualizó el portavoz municipal del PP.